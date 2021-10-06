Rus 'Pantsir-S1' füze kompleksleri, Sibirya'daki tatbikatta SİHA saldırısını püskürttü

Tatbikat sırasında Pantsir-S1 birliklerine kara tesislerinin SİHA saldırısına karşı korunması görevi verildi.Birlikler bunun üzerine belirtilen bölgeye intikal ederek füze komplekslerini konuşlandırdı. Daha sonra sözde düşmanın hava hedeflerini tespit eden birlikler, SİHA grubunu etkisiz hale getirdi.Pantsir-S1 birlikleri, sözde düşmanın 2 kilometre mesafede bulunan hareket halindeki hafif zırhlı araç konvoyunu 30 milimetrelik uçaksavar silahlarıyla imha etme görevlerini de başarıyla yerine getirdi.
Rus hava savunma birliklerinin Sibirya'da Novosibirsk yakınlarında yaptığı tatbikat sırasında Pantsir-S1 füze kompleksleri saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (SİHA) sözde saldırısını püskürtmeyi başardı.
Tatbikat sırasında Pantsir-S1 birliklerine kara tesislerinin SİHA saldırısına karşı korunması görevi verildi.
Birlikler bunun üzerine belirtilen bölgeye intikal ederek füze komplekslerini konuşlandırdı. Daha sonra sözde düşmanın hava hedeflerini tespit eden birlikler, SİHA grubunu etkisiz hale getirdi.
Pantsir-S1 birlikleri, sözde düşmanın 2 kilometre mesafede bulunan hareket halindeki hafif zırhlı araç konvoyunu 30 milimetrelik uçaksavar silahlarıyla imha etme görevlerini de başarıyla yerine getirdi.