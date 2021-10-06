https://tr.sputniknews.com/20211006/rus-pantsir-s1-fuze-kompleksleri-sibiryadaki-tatbikatta-siha-saldirisini-puskurttu-1049581513.html

Rus 'Pantsir-S1' füze kompleksleri, Sibirya'daki tatbikatta SİHA saldırısını püskürttü

Rus 'Pantsir-S1' füze kompleksleri, Sibirya'daki tatbikatta SİHA saldırısını püskürttü

Rus hava savunma birliklerinin Sibirya'da Novosibirsk yakınlarında yaptığı tatbikat sırasında Pantsir-S1 füze kompleksleri saldırı amaçlı insansız hava... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T17:25+0300

2021-10-06T17:25+0300

2021-10-06T17:25+0300

savunma

rusya

saldırı

novosibirsk

siha

sibirya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103957/58/1039575890_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60cc4c550bf84bd683bf666e5c7b6389.jpg

Tatbikat sırasında Pantsir-S1 birliklerine kara tesislerinin SİHA saldırısına karşı korunması görevi verildi.Birlikler bunun üzerine belirtilen bölgeye intikal ederek füze komplekslerini konuşlandırdı. Daha sonra sözde düşmanın hava hedeflerini tespit eden birlikler, SİHA grubunu etkisiz hale getirdi.Pantsir-S1 birlikleri, sözde düşmanın 2 kilometre mesafede bulunan hareket halindeki hafif zırhlı araç konvoyunu 30 milimetrelik uçaksavar silahlarıyla imha etme görevlerini de başarıyla yerine getirdi.

rusya

novosibirsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, saldırı, novosibirsk, siha, sibirya