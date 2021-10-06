https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-teroristler-kovid-19u-daha-cok-yaymak-icin-koronavirus-bulasmis-kisileri-kullaniyor-1049586190.html

Rusya: Teröristler Kovid-19'u daha çok yaymak için koronavirüs bulaşmış kişileri kullanıyor

Rusya: Teröristler Kovid-19'u daha çok yaymak için koronavirüs bulaşmış kişileri kullanıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Kokov, bazı ülkelerde teröristlerin Kovid-19’u daha çok yaymak amacıyla koronavirüs bulaşmış kişileri kullandığını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T19:28+0300

2021-10-06T19:28+0300

2021-10-06T19:33+0300

koronavirüs

rusya

nato

bulaşma

terörist

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Yuriy Kokov, Rossiyskaya Gazeta’ya demecinde teröristlerin Kovid-19’u daha çok yaymak için koronavirüse yakalanan kişileri kullandığını anlattı.“Söz konusu eylemler, Hindistan istihbaratı tarafından ortaya çıkarıldı” diyen Kokov, aşırıcılık yanlılarının askerlere hastalık bulaştırmak için kışlalara sızmaya çalıştığı Tunus’ta da benzer durumlarla karşılaşıldığını vurguladı.Aynı zamanda araçlarla kalabalığa dalma gibi olayların artık daha az yaşandığına dikkat çeken Kokov, bunun başlıca nedeninin halka açık yerlerde alınan güvenlik önlemleri ve koronavirüs kısıtlamaları olduğunun altını çizdi.Terör örgütlerinin Kovid-19 nedeniyle interneti daha yoğun kullanmaya başladıklarına işaret eden Kokov, “Bu kişiler sosyal ağlar üzerinden yerel makamların salgınla mücadeledeki eylemlerini itibarsızlaştırmaya, nüfus arasında kafa karışıklığı ve belirsizlik havası oluşturmaya başladı” vurgusunu yaptı.Rus yetkili, ABD’de yapılan sosyolojik araştırmaların, kişilerin toplu olarak kendilerini izole etmeye başlamaları ile internetteki aşırılık yanlısı içeriğin, özellikle gençler arasında daha popüler hale geldiğini gösterdiğini sözlerine ekledi.‘ABD, Afganistan'a komşu ülkelerde İHA’ları için askeri tesisler kurmaya çalışıyor’ABD’nin Afganistan'a komşu ülkelerde insansız hava araçlarını konuşlandırmak için askeri tesisler kurmaya çalıştığına da değinen Kokov, bu girişimlerin NATO’nun tesislerinin Rusya’nın sınırlarına daha da yaklaşmasına neden olacağının altını çizdi:Kokov, bu girişimlerin NATO’nun altyapısının Rusya’nın sınırlarına daha da yaklaştığı anlamına geldiğini vurguladı.

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Rossiyskaya Gazeta

rusya, nato, bulaşma, terörist