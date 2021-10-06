https://tr.sputniknews.com/20211006/saha-ortasinda-catisma-hakem-ve-teknik-direktor-hayatini-kaybetti-1049558329.html

Saha ortasında çatışma: Hakem ve teknik direktör hayatını kaybetti

Saha ortasında çatışma: Hakem ve teknik direktör hayatını kaybetti

Kolombiya’da iki kartel arasında çıkan silahlı çatışmanın yakınlarda oynanan futbol maçına sıçraması sonucu bir teknik direktör ve bir yan hakem hayatını... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T00:53+0300

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yaşam

kolombiya

çatışma

futbol maçı

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Kolombiya’nın Valle del Cauca eyaletinde yer alan Cali şehrinde iki kartel arasında silahlı çatışma çıktı.Realengo ve Villa del Mar kartellerinin üyeleri Terron Colorado Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.Kartel üyeleri arasında çıkan silahlı çatışma, o sırada bir maçın oynandığı yakınlardaki bir futbol sahasında devam etti. Sahadakiler çapraz ateşin ortasında kaldı.Cali Metropolitan Polisi, kurşunların hedefi olan iki kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır iki kişinin de yaralandığını açıkladı.Hayatını kaybedenlerin Realengo takımının 41 yaşındaki teknik direktörü Willington Canizalez ile yardımcı hakem Juan Carlos Quinonez olduğu öğrenildi.

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kolombiya, çatışma, futbol maçı