Zelenskiy, Kırım'daki Duma seçimleri nedeniyle Rusya'ya yaptırımları genişletti

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Kırım ve Sivastopol'deki Duma seçimlerinde aday olan 95 Rusya ve Ukrayna vatandaşına yaptırım uygulanmasını öngören kararını imzalayarak yürürlüğe koydu.Karar uyarınca 3 Rus şirketi ile Singapur'da kayıtlı bir şirkete 3 yıl boyunca geçerli ekonomik yaptırım uygulandı.Rusya'daki çeşitli partilerden aday gösterilen ve bağımsız aday olan 33 kişi, Kırım'daki komisyonlarda yer alan 54 kişi, 7 Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyesi ile bir Güney Kore vatandaşı da yaptırım listesinde yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'daki Duma seçimleri sürecinde dahli olan 95 Rusya ve Ukrayna vatandaşına yaptırım uygulanmasını öngören kararı imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Kırım ve Sivastopol'deki Duma seçimlerinde aday olan 95 Rusya ve Ukrayna vatandaşına yaptırım uygulanmasını öngören kararını imzalayarak yürürlüğe koydu.
Rusya'daki çeşitli partilerden aday gösterilen ve bağımsız aday olan 33 kişi, Kırım'daki komisyonlarda yer alan 54 kişi, 7 Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyesi ile bir Güney Kore vatandaşı da yaptırım listesinde yer aldı.