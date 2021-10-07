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2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T14:06+0300
2021-10-07T14:06+0300
2021-10-07T14:31+0300
nobel edebiyat ödülü
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MIA „Rosiya Segodnya“
nobel edebiyat ödülü
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı
14:06 07.10.2021 (güncellendi: 14:31 07.10.2021)
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.