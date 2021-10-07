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Afganistan'dan tahliye edilen sığırcık kuşu, Fransız büyükelçiliğindeki yeni hayatına 'bonjour' dedi
Afganistan'dan tahliye edilen sığırcık kuşu, Fransız büyükelçiliğindeki yeni hayatına 'bonjour' dedi
Taliban örgütünün kontrolüne giren Afganistan'dan kaçan bir kız çocuğu tarafından getirilen evcil bir sığırcık, yeni hayatına Fransa'nın Abu Dhabi... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T10:38+0300
2021-10-07T10:40+0300
yaşam
fransa
evcil hayvan
kuş
büyükelçi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Ağustos ayında Taliban militanlarının Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından küçük bir kız çocuğu, katıldığı tahliye uçuşunda yayına beslediği sığırcık kuşunu da getirdi.The Guardian'da yer alan habere göre kuş, yeni hayatını Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'nde sürdürüyor.Fransız büyükelçi Xavier Chatel, 'Juji' adındaki kuşun tahliye uçuşuyla BAE'de Al-Dhafra hava üssüne bitkin halde gelen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirtti.Uçağa sıhhi gerekçelerle alınmamıştıChatel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocuğun Fransa'ya devam eden yolculuğunda evcil hayvanının 'sıhhi gerekçelerle' alınamayacağı söylendikten sonra gözyaşlarına boğulduğunu kaydetti."Kıymetli küçük şeyi getirebilmek için Kabil Havaalanı'nda tüm gücüyle savaşmıştı" diyen Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı: "Sessizce ağladı. Yanına gittim. Konutta kuş ile ilgileneceğime, onu besleyeceğime dair söz verdim. Onu her an ziyaret edebilir ve geri alabilir. Onun umutsuz, minnet dolu bakışlarını unutmayacağım."'Bonjour demeyi öğrendi''Juji'nin artık bir 'kız arkadaşı' olduğunu söyleyen Chatel, onu her gün ziyaret eden bir güvercin olduğunu ifade etti.Chatel, kuşun ayrıca, çok fazla tekrarlamanın ardından 'bonjour' demeyi öğrendiğini dile getirdi.'Senin kuş elçiliğin maskotu oldu'Diğer yandan Büyükelçi, kuşun sahibi olan ve şu an Paris'te bulunan 'Alya' isimli bir kz çocuğunun kendisine ulaştığını ifade ederek, "Kuşuyla bu şekilde ilgilenildiğini görmekten çok mutlu oldu" dedi.Chatel, "Ona Fransızca öğretmemi istedi. Alya, senin kuş elçiliğin maskotu oldu ama o senin için burada ve eğer yapabilirsem onu bir gün sana kendi ellerimle götüreceğim" dedi.
fransa
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fransa, evcil hayvan, kuş, büyükelçi, birleşik arap emirlikleri (bae)

Afganistan'dan tahliye edilen sığırcık kuşu, Fransız büyükelçiliğindeki yeni hayatına 'bonjour' dedi

10:38 07.10.2021 (güncellendi: 10:40 07.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter / Xavier_Chatel_Juji
Juji - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Xavier_Chatel_
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Taliban örgütünün kontrolüne giren Afganistan'dan kaçan bir kız çocuğu tarafından getirilen evcil bir sığırcık, yeni hayatına Fransa'nın Abu Dhabi Büyükelçiliği'nde devam ediyor.
Ağustos ayında Taliban militanlarının Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından küçük bir kız çocuğu, katıldığı tahliye uçuşunda yayına beslediği sığırcık kuşunu da getirdi.
The Guardian'da yer alan habere göre kuş, yeni hayatını Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'nde sürdürüyor.
Fransız büyükelçi Xavier Chatel, 'Juji' adındaki kuşun tahliye uçuşuyla BAE'de Al-Dhafra hava üssüne bitkin halde gelen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirtti.

Uçağa sıhhi gerekçelerle alınmamıştı

Chatel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocuğun Fransa'ya devam eden yolculuğunda evcil hayvanının 'sıhhi gerekçelerle' alınamayacağı söylendikten sonra gözyaşlarına boğulduğunu kaydetti.
"Kıymetli küçük şeyi getirebilmek için Kabil Havaalanı'nda tüm gücüyle savaşmıştı" diyen Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı: "Sessizce ağladı. Yanına gittim. Konutta kuş ile ilgileneceğime, onu besleyeceğime dair söz verdim. Onu her an ziyaret edebilir ve geri alabilir. Onun umutsuz, minnet dolu bakışlarını unutmayacağım."

'Bonjour demeyi öğrendi'

'Juji'nin artık bir 'kız arkadaşı' olduğunu söyleyen Chatel, onu her gün ziyaret eden bir güvercin olduğunu ifade etti.
Chatel, kuşun ayrıca, çok fazla tekrarlamanın ardından 'bonjour' demeyi öğrendiğini dile getirdi.

'Senin kuş elçiliğin maskotu oldu'

Diğer yandan Büyükelçi, kuşun sahibi olan ve şu an Paris'te bulunan 'Alya' isimli bir kz çocuğunun kendisine ulaştığını ifade ederek, "Kuşuyla bu şekilde ilgilenildiğini görmekten çok mutlu oldu" dedi.
Chatel, "Ona Fransızca öğretmemi istedi. Alya, senin kuş elçiliğin maskotu oldu ama o senin için burada ve eğer yapabilirsem onu bir gün sana kendi ellerimle götüreceğim" dedi.
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