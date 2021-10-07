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Afganistan'dan tahliye edilen sığırcık kuşu, Fransız büyükelçiliğindeki yeni hayatına 'bonjour' dedi
10:38 07.10.2021 (güncellendi: 10:40 07.10.2021)
Taliban örgütünün kontrolüne giren Afganistan'dan kaçan bir kız çocuğu tarafından getirilen evcil bir sığırcık, yeni hayatına Fransa'nın Abu Dhabi Büyükelçiliği'nde devam ediyor.
Ağustos ayında Taliban militanlarının Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından küçük bir kız çocuğu, katıldığı tahliye uçuşunda yayına beslediği sığırcık kuşunu da getirdi.
The Guardian'da yer alan habere göre kuş, yeni hayatını Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçiliği'nde sürdürüyor.
Fransız büyükelçi Xavier Chatel, 'Juji' adındaki kuşun tahliye uçuşuyla BAE'de Al-Dhafra hava üssüne bitkin halde gelen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirtti.
Uçağa sıhhi gerekçelerle alınmamıştı
Chatel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocuğun Fransa'ya devam eden yolculuğunda evcil hayvanının 'sıhhi gerekçelerle' alınamayacağı söylendikten sonra gözyaşlarına boğulduğunu kaydetti.
For sanitary reasons, the bird could not embark on the plane from AD to 🇫🇷. She cried silently. I was moved. I promised to take care of the bird at the 🇫🇷 residence, feed him. She could visit him anytime and take him back. I won't forget her look of desperate gratefulness.— Xavier Chatel (@Xavier_Chatel_) October 5, 2021
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"Kıymetli küçük şeyi getirebilmek için Kabil Havaalanı'nda tüm gücüyle savaşmıştı" diyen Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı: "Sessizce ağladı. Yanına gittim. Konutta kuş ile ilgileneceğime, onu besleyeceğime dair söz verdim. Onu her an ziyaret edebilir ve geri alabilir. Onun umutsuz, minnet dolu bakışlarını unutmayacağım."
'Bonjour demeyi öğrendi'
'Juji'nin artık bir 'kız arkadaşı' olduğunu söyleyen Chatel, onu her gün ziyaret eden bir güvercin olduğunu ifade etti.
Chatel, kuşun ayrıca, çok fazla tekrarlamanın ardından 'bonjour' demeyi öğrendiğini dile getirdi.
...Or so I thought. Until one day, the (female) manager of the French residence sent me this "Bonjour" that went straight to my heart.— Xavier Chatel (@Xavier_Chatel_) October 5, 2021
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'Senin kuş elçiliğin maskotu oldu'
Diğer yandan Büyükelçi, kuşun sahibi olan ve şu an Paris'te bulunan 'Alya' isimli bir kz çocuğunun kendisine ulaştığını ifade ederek, "Kuşuyla bu şekilde ilgilenildiğini görmekten çok mutlu oldu" dedi.
Chatel, "Ona Fransızca öğretmemi istedi. Alya, senin kuş elçiliğin maskotu oldu ama o senin için burada ve eğer yapabilirsem onu bir gün sana kendi ellerimle götüreceğim" dedi.