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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T11:20+0300
2021-10-07T11:26+0300
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

11:20 07.10.2021 (güncellendi: 11:26 07.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı. Daha önce de Putin, Erdoğan'a doğum günü tebriklerini iletmişti.
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