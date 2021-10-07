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https://tr.sputniknews.com/20211007/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu-1049605029.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T11:20+0300
2021-10-07T11:20+0300
2021-10-07T11:26+0300
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü 11:20 07.10.2021 (güncellendi: 11:26 07.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı. Daha önce de Putin, Erdoğan'a doğum günü tebriklerini iletmişti.