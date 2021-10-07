https://tr.sputniknews.com/20211007/dirilis-postasi-genel-muduru-turkiyede-halk-tukettigi-icin-mango-ejder-meyvesi-surekli-bulunuyor-1049607512.html
Diriliş Postası Genel Müdürü: Türkiye'de halk tükettiği için mango, ejder meyvesi sürekli bulunuyor
Diriliş Postası Genel Müdürü: Türkiye'de halk tükettiği için mango, ejder meyvesi sürekli bulunuyor
Diriliş Postası Genel Müdürü Orhan Pekçetin, "Türkiye'de birçok marketten yaygın olarak mango, ejder meyvesi, avakado gibi tropikal meyveler yıllardır... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:38+0300
2021-10-07T12:38+0300
2021-10-07T12:38+0300
ekonomi
chp
mahmut tanal
avokado
politika
ekonomi
diriliş postası
mango
ejderha meyvesi
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Diriliş Postası Genel Müdürü Orhan Pekçetin, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın "60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum" paylaşımına ilişkin olarak açıklama yaptı.Pekçetin, "Türkiye'de birçok marketten yaygın olarak mango, ejder meyvesi, avokado gibi tropikal meyveler yıllardır satılmaktadır. Ve halk bu meyveleri tükettiği için de sürekli bulunabilmektedir. Halkın arasına inin sayın Mahmut Tanal..." görüşünü savundu.Pekçetin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu davetimiz samimi bir davettir. İnsanlar ne yer, ne içer, ne düşünür, neyle mutlu neyle mutsuz olur yakından müşahede etme imkanı bulur böylelikle sıkça olan yanılgılarınız azalır." ifadesini kullandı.Tanal paylaşımında şunları kaydetmişti:"60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiyem Mangoyu merak ediyorum ya siz! Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor Birileri mango kurutmayı öneriyor"Tanal'dan Pekçetin'e yanıtTanal Pekçetin'in paylaşımına, "Bunlar hangi halktan bahsediyor?" yanıtını verdi.
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chp, mahmut tanal, avokado, politika, ekonomi, diriliş postası, mango, ejderha meyvesi
Diriliş Postası Genel Müdürü: Türkiye'de halk tükettiği için mango, ejder meyvesi sürekli bulunuyor
Diriliş Postası Genel Müdürü Orhan Pekçetin, "Türkiye'de birçok marketten yaygın olarak mango, ejder meyvesi, avakado gibi tropikal meyveler yıllardır satılmaktadır" dedi.
Diriliş Postası Genel Müdürü Orhan Pekçetin, CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın "60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum" paylaşımına ilişkin olarak açıklama yaptı.
Pekçetin, "Türkiye'de birçok marketten yaygın olarak mango, ejder meyvesi, avokado gibi tropikal meyveler yıllardır satılmaktadır. Ve halk bu meyveleri tükettiği için de sürekli bulunabilmektedir. Halkın arasına inin sayın Mahmut Tanal...
" görüşünü savundu.
Pekçetin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu davetimiz samimi bir davettir. İnsanlar ne yer, ne içer, ne düşünür, neyle mutlu neyle mutsuz olur yakından müşahede etme imkanı bulur böylelikle sıkça olan yanılgılarınız azalır." ifadesini kullandı.
Tanal paylaşımında şunları kaydetmişti:
"60 yaşındayım. Mango nasıl bir yiyecektir. Nasıl yenilir. Bugüne kadar daha yemedim. Milletin %99. Mango yediğini ve bildiğini sanmıyorum. Günaydın Türkiyem Mangoyu merak ediyorum ya siz! Saray böyle bir şey! Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor Birileri mango kurutmayı öneriyor"
Tanal'dan Pekçetin'e yanıt
Tanal Pekçetin'in paylaşımına, "Bunlar hangi halktan bahsediyor?" yanıtını verdi.