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https://tr.sputniknews.com/20211007/diyanetin-gorme-engelliler-icin-bastirdigi-kuran-satista-indirimli-fiyati-770-tl-1049607153.html
Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kuran satışta: İndirimli fiyatı 770 TL
Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kuran satışta: İndirimli fiyatı 770 TL
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görme engelliler için Braille alfabesi ile bastırdığı 6 ciltlik Kur’an-ı Kerim, kurumun internet sitesinde yüzde 45 indirim... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:32+0300
2021-10-07T12:57+0300
kuran
ekonomi
diyanet başkanlığı
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Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, bütçesi ve ve beş yıldızlı otellerdeki toplantılarıyla sık sık kamuoyunda gündem olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk baskısı 2012 yılında yaptırılan görme engelliler için Braille alfabesi ile hazırlanan 6 ciltlik Kur’an-ı Kerim’in 2021 yılındaki satış fiyatı dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın satış sitesinde 6 ciltlik kitap, bin 400 TL’den yüzde 45 indirim yapılarak 770 TL’den satışa sunuldu.Her kitapta 100 yaprak bulunan kitabın Bristol kağıda basıldığı ifade edildi. Kitabı, 770 TL karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden alan görme engelli yurttaşların, 'Hard Cover ve Kutu'yu da fiyata dâhil alabileceği kaydedildi.Diyanet’in e satış sitesinde, 'lüks' kâğıda basıldığı belirtilen ve dili Arapça olan Kur’an-ı Kerim (Rahle Boy) 55 TL’den, ‘cami boy’ olarak belirtilen Kur’an-ı Kerim’in indirimli fiyatı 22 TL, yabancı dildeki Kur’an-ı Kerimlerin fiyatları ise 25 ile 30 TL arasında değişiyor.Satış sitesinde “lüks baskı” olarak belirtilen Mustafa Çağrıcı tarafından çevrilen 4 cilt ve 2600 sayfadan oluşan İmam Gazzâli’nin İhyâ kitabı ise yüzde 45 indirim yapılarak 453,75 TL’den satışta.Braille alfabesi nedir?Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur.
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kuran, diyanet başkanlığı, satış, fahiş fiyat

Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kuran satışta: İndirimli fiyatı 770 TL

12:32 07.10.2021 (güncellendi: 12:57 07.10.2021)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görme engelliler için Braille alfabesi ile bastırdığı 6 ciltlik Kur’an-ı Kerim, kurumun internet sitesinde yüzde 45 indirim yapılarak 770 TL’den satışta sunuldu. Kurumun e satış sitesinde Braille alfabesi ile hazırlanan 6 ciltlik Kur’an-ı Kerim’in indirimsiz hali bin 400 TL.
Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, bütçesi ve ve beş yıldızlı otellerdeki toplantılarıyla sık sık kamuoyunda gündem olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk baskısı 2012 yılında yaptırılan görme engelliler için Braille alfabesi ile hazırlanan 6 ciltlik Kur’an-ı Kerim’in 2021 yılındaki satış fiyatı dikkat çekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın satış sitesinde 6 ciltlik kitap, bin 400 TL’den yüzde 45 indirim yapılarak 770 TL’den satışa sunuldu.
© Diyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kur’an-ı Kerim'in indirimli fiyatı 770 TL
Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kur’an-ı Kerim'in indirimli fiyatı 770 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
Diyanet'in görme engelliler için bastırdığı Kur’an-ı Kerim'in indirimli fiyatı 770 TL
© Diyanet İşleri Başkanlığı
Her kitapta 100 yaprak bulunan kitabın Bristol kağıda basıldığı ifade edildi. Kitabı, 770 TL karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinden alan görme engelli yurttaşların, 'Hard Cover ve Kutu'yu da fiyata dâhil alabileceği kaydedildi.
Diyanet’in e satış sitesinde, 'lüks' kâğıda basıldığı belirtilen ve dili Arapça olan Kur’an-ı Kerim (Rahle Boy) 55 TL’den, ‘cami boy’ olarak belirtilen Kur’an-ı Kerim’in indirimli fiyatı 22 TL, yabancı dildeki Kur’an-ı Kerimlerin fiyatları ise 25 ile 30 TL arasında değişiyor.
Satış sitesinde “lüks baskı” olarak belirtilen Mustafa Çağrıcı tarafından çevrilen 4 cilt ve 2600 sayfadan oluşan İmam Gazzâli’nin İhyâ kitabı ise yüzde 45 indirim yapılarak 453,75 TL’den satışta.

Braille alfabesi nedir?

Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur.
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