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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211007/elon-muskin-paylasimi-sonrasinda-shib-adli-alt-coin-yuzde-400e-yakin-deger-kazandi-1049617037.html
Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında 'SHIB' adlı alt coin yüzde 400'e yakın değer kazandı
Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında 'SHIB' adlı alt coin yüzde 400'e yakın değer kazandı
Kripto para borsasında Tesla CEO'su Elon Musk etkisi bu kez Shiba Inu (SHIB) adlı alt coin'de görüldü. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T17:04+0300
2021-10-07T17:04+0300
2021-10-07T17:05+0300
ekonomi
elon musk
bitcoin
kripto para
shiba coin
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Milyader Elon Musk, pazartesi günü Twitter hesabından, 'Floki' isimli Shiba Inu cinsi köpeğinin fotoğrafını paylaştı.Paylaşım sonrasında Shiba Inu (SHIB) adını taşıyan kripto para zirveyi gördü.SHIB adlı coin paylaşımın ardından yüzde 400'e yakın değer kazanırken, işlem hacmi ise 13 milyar doları aştı.
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elon musk, bitcoin, kripto para, shiba coin
Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında 'SHIB' adlı alt coin yüzde 400'e yakın değer kazandı 17:04 07.10.2021 (güncellendi: 17:05 07.10.2021)
Kripto para borsasında Tesla CEO'su Elon Musk etkisi bu kez Shiba Inu (SHIB) adlı alt coin'de görüldü.
Milyader
Elon Musk, pazartesi günü Twitter hesabından, 'Floki' isimli Shiba Inu cinsi köpeğinin fotoğrafını paylaştı.
Paylaşım sonrasında Shiba Inu (SHIB) adını taşıyan kripto para zirveyi gördü.
SHIB adlı coin paylaşımın ardından yüzde 400'e yakın
değer kazanırken
, işlem hacmi ise 13 milyar doları aştı.