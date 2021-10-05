https://tr.sputniknews.com/20211005/bitcoin-yukselise-gecti-1049530795.html

Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin yükselişe geçti

Bitcoin, yüzde 3 yükselişle 49 bin 250 dolara çıkarken gözler 50 bin dolarlık kritik seviyeye çevrildi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T11:15+0300

2021-10-05T11:15+0300

2021-10-05T11:15+0300

ekonomi

elon musk

bitcoin

dogecoin

ethereum

binance

yükseliş

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Sakin geçen bir haftasonunun ardından dün Bitcoin, öğleden sonra yükselişe geçti.Bu sabah itibarıyla Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 49 bin 250 dolara çıktı. Olumsuz bir haber akışı olmaması durumunda bugün ve muhtemelen haftanın geri kalanında gözler kritik 50 bin dolarlık seviyede olacak.Bitcoin, son olarak 9 Temmuz'da 50 bin doların üzerini görmüştü.Piyasa değeri bakımından en büyük 2. kripto para olan Ethereum ise günlük yüzde 0.3 yükselerek 3 bin 380 dolara çıktı.Dogecoin'e Elon Musk desteğiBinance Coin yüzde 1.8 değer kazanırken Cardano'daki (ADA) yükseliş yüzde 0.3'te kaldı. Böylece Binance Coin 71.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 3. kripto para olmaya devam ederken Cardano'nun toplam piyasa değeri 70.7 milyar dolar oldu.İlk 10'daki kripto paralarda en dikkat çekici yükselişlerden birisi yüzde 10 ile Dogecoin'de yaşandı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi bir köpeğin fotoğrafını paylaşması yükselişte etkili oldu.Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 64'ü dolar bazında değer kazandı.

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elon musk, bitcoin, dogecoin, ethereum, binance, yükseliş