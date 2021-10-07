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https://tr.sputniknews.com/20211007/eski-istihbaratci-altaylinin-yargilandigi-davada-karar-8-kasimda-1049615009.html
Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da
Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da
Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T16:00+0300
2021-10-07T16:00+0300
türkiye
ankara
fetö
mahkeme
enver altaylı
istihbarat
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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, son sözlerin alınacağını söyledi.Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan ancak mahkeme aşamasında önceki beyanlarını inkar eden sanık Barıner, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek beraatini istedi.Sözlerine şiirle başlayan sanık Altaylı, kendisine ait olduğunu söylediği kitaptan alıntılar yaptı.Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Altaylı, hakkında cezaya hükmedilmesi halinde, başka bir dosyada FETÖ'den yargılanan damadı Metin Can Yılmaz'ın koğuşuna nakledilmesini talep etti. Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Altaylı, suçsuz olduğunu savundu. Beyanların ardından, duruşma 8 Kasım'a ertelendi. Bu tarihte, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması bekleniyor.
türkiye
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ankara, fetö, mahkeme, enver altaylı, istihbarat

Eski istihbaratçı Altaylı'nın yargılandığı davada karar 8 Kasım'da

16:00 07.10.2021
© AAMahkeme salonu
Mahkeme salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AA
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davada sona gelindi. Sanıkların son sözlerini alan mahkeme, karar için duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.
Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlandığını belirterek, son sözlerin alınacağını söyledi.
Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan ancak mahkeme aşamasında önceki beyanlarını inkar eden sanık Barıner, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek beraatini istedi.
Sözlerine şiirle başlayan sanık Altaylı, kendisine ait olduğunu söylediği kitaptan alıntılar yaptı.
Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getiren Altaylı, hakkında cezaya hükmedilmesi halinde, başka bir dosyada FETÖ'den yargılanan damadı Metin Can Yılmaz'ın koğuşuna nakledilmesini talep etti. Suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Altaylı, suçsuz olduğunu savundu.
Beyanların ardından, duruşma 8 Kasım'a ertelendi. Bu tarihte, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması bekleniyor.
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