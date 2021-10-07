https://tr.sputniknews.com/20211007/evergrande-garantili-bir-tahvilin-daha-odemesi-yapilmadi-1049616469.html

Evergrande, garantili bir tahvilin daha ödemesi yapılmadı

Evergrande, garantili bir tahvilin daha ödemesi yapılmadı

Kreditörler, Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T16:48+0300

2021-10-07T16:48+0300

2021-10-07T16:48+0300

ekonomi

borç yapılandırma

evergrande

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Kreditörler, zor durumdaki Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini henüz almadıklarını kaydettiler. Bu, Çinli düzenleyici kuruluşların Evergrande'ye kısa vadede temerrütten kaçınma çağrısında bulunmalarından bu yana firmanın ilk büyük tahvil temerrüdü olabilir.Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, bazı yatırımcılar, Hong Kong'da 3 Ekim'de vadesi dolan bir tahvilin anapara ödemesini tahsil etmediler. 3 Ekim'in Pazar gününe denk gelmesinden dolayı ödemenin geçerli tarihi Pazartesi günüydü. Evergrande, borç yükümlülüklerine ilişkin sorulara Çin'de devam eden tatil döneminde yanıt vermedi.Kaynaklar, bir sonraki adımın Evergrande ve hukukçularına yükümlülüklerini yerine getirmesi için resmi bir tebligat yapılması olacağını kaydettiler.Söz konusu tahvil, Jumbo Fortune Enterprises tarafından ilk 260 milyon dolarlık bir tutarla arz edildi. Jumbo, sahipleri arasında Evergrande'nin temel ülke içi birimi olan Hengda Real Estate Group'un bulunduğu bir ortak girişim. Garantilerin detayları, tahvil ihraç prospektüsünün kamuya açık olmaması ve anlaşmanın Borsalara kote olmamasından dolayı bilinmiyor.

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borç yapılandırma, evergrande