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https://tr.sputniknews.com/20211007/evergrande-garantili-bir-tahvilin-daha-odemesi-yapilmadi-1049616469.html
Evergrande, garantili bir tahvilin daha ödemesi yapılmadı
Evergrande, garantili bir tahvilin daha ödemesi yapılmadı
Kreditörler, Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T16:48+0300
2021-10-07T16:48+0300
ekonomi
borç yapılandırma
evergrande
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Kreditörler, zor durumdaki Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini henüz almadıklarını kaydettiler. Bu, Çinli düzenleyici kuruluşların Evergrande'ye kısa vadede temerrütten kaçınma çağrısında bulunmalarından bu yana firmanın ilk büyük tahvil temerrüdü olabilir.Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, bazı yatırımcılar, Hong Kong'da 3 Ekim'de vadesi dolan bir tahvilin anapara ödemesini tahsil etmediler. 3 Ekim'in Pazar gününe denk gelmesinden dolayı ödemenin geçerli tarihi Pazartesi günüydü. Evergrande, borç yükümlülüklerine ilişkin sorulara Çin'de devam eden tatil döneminde yanıt vermedi.Kaynaklar, bir sonraki adımın Evergrande ve hukukçularına yükümlülüklerini yerine getirmesi için resmi bir tebligat yapılması olacağını kaydettiler.Söz konusu tahvil, Jumbo Fortune Enterprises tarafından ilk 260 milyon dolarlık bir tutarla arz edildi. Jumbo, sahipleri arasında Evergrande'nin temel ülke içi birimi olan Hengda Real Estate Group'un bulunduğu bir ortak girişim. Garantilerin detayları, tahvil ihraç prospektüsünün kamuya açık olmaması ve anlaşmanın Borsalara kote olmamasından dolayı bilinmiyor.
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borç yapılandırma, evergrande

Evergrande, garantili bir tahvilin daha ödemesi yapılmadı

16:48 07.10.2021
© REUTERS / Bobby YipEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Bobby Yip
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Kreditörler, Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini henüz almadıklarını belirtti
Kreditörler, zor durumdaki Çinli emlak geliştirme şirketi China Evergrande Group ve ona ait bir birimin garanti ettiğini söyledikleri dolar cinsi bir tahvilin geri ödemesini henüz almadıklarını kaydettiler. Bu, Çinli düzenleyici kuruluşların Evergrande'ye kısa vadede temerrütten kaçınma çağrısında bulunmalarından bu yana firmanın ilk büyük tahvil temerrüdü olabilir.

Bloomberg'e bilgi veren kaynaklara göre, bazı yatırımcılar, Hong Kong'da 3 Ekim'de vadesi dolan bir tahvilin anapara ödemesini tahsil etmediler. 3 Ekim'in Pazar gününe denk gelmesinden dolayı ödemenin geçerli tarihi Pazartesi günüydü. Evergrande, borç yükümlülüklerine ilişkin sorulara Çin'de devam eden tatil döneminde yanıt vermedi.

Kaynaklar, bir sonraki adımın Evergrande ve hukukçularına yükümlülüklerini yerine getirmesi için resmi bir tebligat yapılması olacağını kaydettiler.

Söz konusu tahvil, Jumbo Fortune Enterprises tarafından ilk 260 milyon dolarlık bir tutarla arz edildi. Jumbo, sahipleri arasında Evergrande'nin temel ülke içi birimi olan Hengda Real Estate Group'un bulunduğu bir ortak girişim. Garantilerin detayları, tahvil ihraç prospektüsünün kamuya açık olmaması ve anlaşmanın Borsalara kote olmamasından dolayı bilinmiyor.
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