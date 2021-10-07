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https://tr.sputniknews.com/20211007/fenomenlere-yuzde-15-stopaj-icin-yasa-teklifi-1049596902.html
Fenomenlere yüzde 15 stopaj için yasa teklifi
Fenomenlere yüzde 15 stopaj için yasa teklifi
Sosyal medya platformları üzerinden elde edilen, gelirleri 650 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T01:56+0300
2021-10-07T01:56+0300
türkiye
vergi
gelir
fenomen
stopaj oranı
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Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi ile sosyal medya platformları üzerinden elde edilen, gelirleri 650 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek.Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre söz konusu maddenin komisyondaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan ve düzenleme hakkında komisyona bilgi veren Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, kayıtlı olarak faaliyette bulunanların şu anda kazançları üzerinden ödedikleri verginin yüzde 16- 17 civarında olduğunu, yüzde 15’lik stopajın da buna göre belirlendiğini belirterek, oranın yüksek belirlenmesi durumunda bu kişilerin yurtdışında faaliyette bulunabildiklerini kaydetti.Yasa teklifiyle 650 bin liraya kadar getirilen istisnanın gerçek kişiler için geçerli olduğunu anlatan Şenyurt, kişinin Türkiye’de yerleşik olması gerektiği bilgisini de verdi. İstisnadan yararlanabilmesi için bankada hesap açılması gerektiğini, yurtdışındaki bir bankada açılan hesabın istisna kapsamında olmayacağını anlatan Şenyurt, Maliye’nin açılan o hesabı takip etmesine imkan verecek bir sistem olacağını belirtti.Şenyurt, aynı sistemin esnaf muafl ığı sisteminde kullanıldığını belirterek, “Burada da aynı sistemi oluşturacağız. Eğer kendisi gelip başvurup kendi banka hesabını yapmazsa zaten bu istisnadan faydalanamayacak, beyan esasına geçecek. Takibi de şu anda mevcut durumda zaten Türkiye’de ki mukim kişilerin yurt dışındaki hesapları bize bilgi değişimi kapsamında bildiriliyor” dedi. Şenyurt, Türkiye’deki banka hesapları üzerinden birçok youtuber gelirlerinin tahsilatını yaptıklarını, takip ettiklerini ve çapraz kontroller yapıldığını ifade etti.650 bin liranın üstü beyan edilecekŞenyurt, stopajın elde edilen hasılat üzerinden yapılacağını belirterek, “Bankaya yatırılan hasılat üzerinden yapılacak ama beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek. Bu da tabii ki mükellefin kendisine bırakılıyor. Yani bizim sistemimizde beyan esası geçerli olduğu için burada da yine beyan esasını getirdik. Diyoruz ki eğer sizin kazancınız 650 bin liranın üzerine çıkıyorsa bu artık istisnadan çıkmıştır, sizin bunu artık beyan etmeniz gerekir. Eğer beyan ettiğinizde de stopaj yoluyla ödediğiniz bir vergi varsa bu mahsup suretiyle ortadan kaldırılacak. Tamamı beyan edilecek, 650 bin için ödenen de mahsup edilecek” diye konuştu.20 bin kişi gelir elde ediyorHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan etki analizine göre, 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişinin sosyal medya platformlarından gelir elde ettiği görüldü. 100 bin lirayı aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında inceleme başlatıldı. Bu incelemelerde 404,7 milyon lira matrah farkı tespit edildi. 72 milyon lira vergi tarhiyatı yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere yönelik olarak yapılan denetimlerde 2018 ve 2019 yıllarında 582 mükellef denetlendi, 42,1 milyon lira gelir vergisi matrahı ile 40 milyon lira KDV matrahının beyan edilmesi sağlandı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan bu çalışmalarda, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira hasılat elde edildiği görüldü.3 milyon çiftçi vergi istinası kapsamındaYasa teklifi ile çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine gelir vergisinden istisnası getiriliyor. Tarım Kanunu ve diğer düzenlemeler kapsamında çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine getirilen vergi istisnasından destek ödemesi alan 3 milyon mükellef yararlanacak. Vergi kaybının yaklaşık 600 milyon lira olması bekleniyor.3.1 milyon mükellef etkilenecekYasa teklifiyle 4. geçici vergi dönemi kaldırılıyor. 2020 yılının 4. geçici vergi dönemi itibariyle 2,1 milyonu gelir, 966 bini kurumlar vergisi olmak üzere toplam 3,1 milyon mükellef uygulamadan etkileniyor. İlk yıla mahsus olmak üzere zaman maliyeti nedeniyle 1 milyar lira, damga vergisi nedeniyle 250 milyon lira olmak üzere toplam 1.25 milyar lira maliyet hesaplanıyor.
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vergi, gelir, fenomen, stopaj oranı

Fenomenlere yüzde 15 stopaj için yasa teklifi

01:56 07.10.2021
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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Sosyal medya platformları üzerinden elde edilen, gelirleri 650 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek.
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi ile sosyal medya platformları üzerinden elde edilen, gelirleri 650 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek.
Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre söz konusu maddenin komisyondaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan ve düzenleme hakkında komisyona bilgi veren Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, kayıtlı olarak faaliyette bulunanların şu anda kazançları üzerinden ödedikleri verginin yüzde 16- 17 civarında olduğunu, yüzde 15’lik stopajın da buna göre belirlendiğini belirterek, oranın yüksek belirlenmesi durumunda bu kişilerin yurtdışında faaliyette bulunabildiklerini kaydetti.
Yasa teklifiyle 650 bin liraya kadar getirilen istisnanın gerçek kişiler için geçerli olduğunu anlatan Şenyurt, kişinin Türkiye’de yerleşik olması gerektiği bilgisini de verdi. İstisnadan yararlanabilmesi için bankada hesap açılması gerektiğini, yurtdışındaki bir bankada açılan hesabın istisna kapsamında olmayacağını anlatan Şenyurt, Maliye’nin açılan o hesabı takip etmesine imkan verecek bir sistem olacağını belirtti.
Şenyurt, aynı sistemin esnaf muafl ığı sisteminde kullanıldığını belirterek, “Burada da aynı sistemi oluşturacağız. Eğer kendisi gelip başvurup kendi banka hesabını yapmazsa zaten bu istisnadan faydalanamayacak, beyan esasına geçecek. Takibi de şu anda mevcut durumda zaten Türkiye’de ki mukim kişilerin yurt dışındaki hesapları bize bilgi değişimi kapsamında bildiriliyor” dedi.
Şenyurt, Türkiye’deki banka hesapları üzerinden birçok youtuber gelirlerinin tahsilatını yaptıklarını, takip ettiklerini ve çapraz kontroller yapıldığını ifade etti.
650 bin liranın üstü beyan edilecek
Şenyurt, stopajın elde edilen hasılat üzerinden yapılacağını belirterek, “Bankaya yatırılan hasılat üzerinden yapılacak ama beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek. Bu da tabii ki mükellefin kendisine bırakılıyor. Yani bizim sistemimizde beyan esası geçerli olduğu için burada da yine beyan esasını getirdik. Diyoruz ki eğer sizin kazancınız 650 bin liranın üzerine çıkıyorsa bu artık istisnadan çıkmıştır, sizin bunu artık beyan etmeniz gerekir. Eğer beyan ettiğinizde de stopaj yoluyla ödediğiniz bir vergi varsa bu mahsup suretiyle ortadan kaldırılacak. Tamamı beyan edilecek, 650 bin için ödenen de mahsup edilecek” diye konuştu.
20 bin kişi gelir elde ediyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Komisyona sunulan etki analizine göre, 2020 yılında yaklaşık 20 bin kişinin sosyal medya platformlarından gelir elde ettiği görüldü. 100 bin lirayı aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında inceleme başlatıldı. Bu incelemelerde 404,7 milyon lira matrah farkı tespit edildi. 72 milyon lira vergi tarhiyatı yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere yönelik olarak yapılan denetimlerde 2018 ve 2019 yıllarında 582 mükellef denetlendi, 42,1 milyon lira gelir vergisi matrahı ile 40 milyon lira KDV matrahının beyan edilmesi sağlandı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan bu çalışmalarda, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira hasılat elde edildiği görüldü.
3 milyon çiftçi vergi istinası kapsamında
Yasa teklifi ile çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine gelir vergisinden istisnası getiriliyor. Tarım Kanunu ve diğer düzenlemeler kapsamında çiftçilere yapılan destekleme ödemelerine getirilen vergi istisnasından destek ödemesi alan 3 milyon mükellef yararlanacak. Vergi kaybının yaklaşık 600 milyon lira olması bekleniyor.
3.1 milyon mükellef etkilenecek
Yasa teklifiyle 4. geçici vergi dönemi kaldırılıyor. 2020 yılının 4. geçici vergi dönemi itibariyle 2,1 milyonu gelir, 966 bini kurumlar vergisi olmak üzere toplam 3,1 milyon mükellef uygulamadan etkileniyor. İlk yıla mahsus olmak üzere zaman maliyeti nedeniyle 1 milyar lira, damga vergisi nedeniyle 250 milyon lira olmak üzere toplam 1.25 milyar lira maliyet hesaplanıyor.
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