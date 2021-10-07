https://tr.sputniknews.com/20211007/hakem-atamalari-icin-gizli-toplanti-1049627273.html

Hakem atamaları için gizli toplantı

Hakem atamaları için gizli toplantı

Süper Lig'de hakem hatalarının tartışıldığı bir dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında önemli bir toplantı yapılıyor. Gizlilik kararı... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T22:49+0300

2021-10-07T22:49+0300

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spor

mhk

federasyon

hakem

gizli toplantı

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek, taleplerini aktaracaklarını açıklamıştı.Maslak'ta yapılması planlanan toplantının yeri değişti ama nerede yapılacağı basınla paylaşılmadı. Toplantıda, Kulüplerin, MHK’nın hakem atamaları ve yapısı ile ilgili yapısal değişik isteklerini federasyona iletmesi bekleniyor.

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mhk, federasyon, hakem, gizli toplantı