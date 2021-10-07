Hakem atamaları için gizli toplantı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek, taleplerini aktaracaklarını açıklamıştı.Maslak'ta yapılması planlanan toplantının yeri değişti ama nerede yapılacağı basınla paylaşılmadı. Toplantıda, Kulüplerin, MHK’nın hakem atamaları ve yapısı ile ilgili yapısal değişik isteklerini federasyona iletmesi bekleniyor.
Süper Lig'de hakem hatalarının tartışıldığı bir dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında önemli bir toplantı yapılıyor. Gizlilik kararı alınan bu toplantının nerede yapıldığı bile kamuoyu ile paylaşılmadı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyon başkanı Nihat Özdemir ile görüşerek, taleplerini aktaracaklarını açıklamıştı.
Maslak'ta yapılması planlanan toplantının yeri değişti ama nerede yapılacağı basınla paylaşılmadı.
Toplantıda, Kulüplerin, MHK’nın hakem atamaları ve yapısı ile ilgili yapısal değişik isteklerini federasyona iletmesi bekleniyor.