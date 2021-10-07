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Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T01:03+0300
2021-10-07T01:03+0300
2021-10-07T01:03+0300
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hakkari
çukurca
maden
göçük
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Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.
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hakkari, çukurca, maden, göçük
Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Hakkari'de bir maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı olarak çıkarılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Üzümcü köyünde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte mahsur kalan 3 işçi mesai arkadaşları ve köylülerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralı işçiler ambulanslarla
Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen işçilerden 2'si yaşamını yitirdi. Diğer işçinin tedavisi sürüyor.