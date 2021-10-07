https://tr.sputniknews.com/20211007/ibb-sozcusu-murat-ongun-yeni-hizmete-actigimiz-maltepe-basibuyuk-samandira-yolu-ucretsizdir-1049608476.html

İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir

İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunun, ücretsiz olduğunu duyurdu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayarak hizmete açtı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yolun ücretsiz olduğunu açıkladı. Ongun, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir" dedi.

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istanbul, türkiye, maltepe, otoyol, karayolu