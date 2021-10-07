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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunun, ücretsiz olduğunu duyurdu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayarak hizmete açtı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yolun ücretsiz olduğunu açıkladı. Ongun, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir" dedi.
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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir

12:58 07.10.2021
© Fotoğraf : Twitter Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolu
Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunun, ücretsiz olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayarak hizmete açtı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yolun ücretsiz olduğunu açıkladı. Ongun, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir" dedi.
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