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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunun, ücretsiz olduğunu duyurdu. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T12:58+0300
2021-10-07T12:58+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayarak hizmete açtı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yolun ücretsiz olduğunu açıkladı. Ongun, "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir" dedi.
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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunun, ücretsiz olduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayarak hizmete açtı.
İBB Sözcüsü
Murat Ongun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, yolun ücretsiz olduğunu açıkladı. Ongun, " Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir" dedi.