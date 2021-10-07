https://tr.sputniknews.com/20211007/mansur-yavas-fiili-olarak-5-bin-ogrenciye-bakiyoruz-su-anda-bize-basvurup-acikta-kalan-yok-1049617146.html

Mansur Yavaş: Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda, bize başvurup açıkta kalan yok

Mansur Yavaş: Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda, bize başvurup açıkta kalan yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri ile ilgili olarak “Bunların birçoğu okulu bırakmayı düşünüyordu... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T17:11+0300

2021-10-07T17:11+0300

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği’nin (ANTOD) Ekim ayı toplantısına katılarak, dernek başkanı Atilla Aytun, yönetim kurulu ve üyeleriyle buluştu.Barınacak yer bulamadığı için okulu bırakmayı düşünen birçok öğrenciye destek olduklaırnı belirten Yavaş, “Caminin bahçesinde 3-4 kızı görmüşler. Sormuşlar, ‘Ne yapıyorsunuz’ diye. Kalacak yerleri yok. Okul için gelmişler. Baktık durum basit bir şey değil. Hemen bir çağrı yaptık. 700, 1700 kişi derken 8 bin 100 öğrenci başvurdu. Bunların birçoğu okulu bırakmayı düşünüyordu. Çoğu da yedek olduğu için panik haldeydi. Fiili olarak 5 bin öğrenciye bakıyoruz şu anda. Bir yönetici olarak, o anda ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız diye düşündük. Sağ olsun otellere de gerçekten teşekkür ediyoruz. Büyük oranda da sahiplenildi. Bunu da bir sosyal sorumluluk projesi haline getirdik. Bu süreçte biriken paranın 3’te 1’ini bir iş adamı ödedi, kalanı için görüşüyoruz. Artık kent birbirini sahiplensin. Bize başvurup açıkta kalan yok. Sabah bile 18 kişi gelmişti. AŞTİ’de karşılıyoruz, belediyeye getiriyoruz. Kahvaltısını yaptırıyoruz, yerine yerleştiriyoruz. 2 tane de konsere katıldılar. Çok mutlular… Ankara’yı sahiplenecekler, belli oldu. Türkiye’de de bu uygulama yok, bu haliyle” dedi.'Ulus’u ayağa kaldırabilirsek, turizme açarsak bir değişim olacak'Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in de katıldığı toplantıda Yavaş, Ankara’da turizmin geliştirilmesi amacıyla Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.Konuşmasının başında Japonya ve Kore büyükelçileriyle her görüşmelerinde termal sağlık turizmi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Yavaş, pandemi nedeniyle çalışmanın yarım kaldığını söyledi. Yavaş şu ifadeleri kullandı:Akyurt'taki fuar ve kongre merkeziANTOD üyelerinin projelerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Yavaş, Akyurt’taki Fuar ve Kongre Merkezi’nin son durumu ile ilgili olarak müteahhitle mahkemelik bir durum olduğunu belirterek, şunları söyledi:'ANKAPARK 'ı da değerlendirmeye çalışacağız'ANKAPARK’ın durumunu da sorulduğu Yavaş, dava süreci ile ilgili bilgi vererek, “Alabilirsek orayı bir şekilde çalıştıracağız. Bizim başka projelerimiz de vardı. 81 İl Anadolu Bahçesi gibi, İller Fuarları gibi çalışmalarımız vardı. Belki oradaki oyuncak sayısını azaltarak, hayvanat bahçesiyle birleştirerek büyük bir alan haline getirebiliriz. Para bizim paramız sonuçta, orayı da değerlendirmeye çalışacağız. Ama alamadık. Kazandıracağız yani öyle bir önyargımız yok” diye konuştu.Yavaş, AŞTİ’nin yenilenmesi ile ilgili bir soruya da “Buradaki çalışmanın mart ayında bitmesi hedefleniyor. Üstüne güneş enerjisi yapılıyor. Havaalanı gibi olacak. İnşallah oradaki çığırtkanlara da son vereceğiz. Ayrıca, dijital olarak da orayı güçlendiriyoruz. Başka bir sistem de düşünmüyoruz; Doğu-Batı garajı gibi… Eskiden ihtiyaçtı ama şu anda hızlı trenin de devreye girmesiyle bulunduğu yeri iyi diye düşünüyoruz” yanıtını verdi.Başkan Yavaş’ın turizmcilerin sorularını yanıtlamasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, ANTOD üyelerine Ulus, Ankara Kalesi ve çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bir sunum yaptı.

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ankara, mansur yavaş, politika, öğrenci, yurt, abb, barınma