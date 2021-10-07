Mardin'i ziftle resmetti: Berlin'de sergilenecek

© DHA Çakmak, şöyle devam etti: "20 yıldır Mardin’de yaşıyorum. Bu süre zarfında kentin mimari yapılarını, tarihi dokusunu ve kentte yaşayan önemli şahsiyetlerinin portrelerini çalışıyorum. Yaklaşık 20 tablo ile Berlin'deki sergiye katılıyorum. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim. Bilindiği üzere Mardin; çok önemli bir şehir, hem tarihiyle hem yaşayan insanlarıyla ve yıllar içerisinde birden fazla etnik grubun kardeşçe bir arada yaşadığı şehir. Bu nedenle sergimize 'Kültürlerin Çeşitliliği' ismini verdik."