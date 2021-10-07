Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211007/michael-schumacherin-son-durumuna-dair-aciklama-1049594623.html
Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama
Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama
Ferrari'nin başkan yardımcısı Piero Ferrari, Michael Schumacher'in sağlık durumunu hakkında bigi verdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T00:14+0300
2021-10-07T00:14+0300
yaşam
michael schumacher
sağlık durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103489/15/1034891516_0:148:4521:2691_1920x0_80_0_0_d64f2980d47d31dfe9a644e82b328276.jpg
Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari bu konuda açıklama yaptı.Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in 'ölmüş' gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hâlâ bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103489/15/1034891516_369:0:4153:2838_1920x0_80_0_0_7f6d63336ebf805504ef4bc1e809aec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
michael schumacher, sağlık durumu

Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama

00:14 07.10.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBAGerman Formula One driver Michael Schumacher
German Formula One driver Michael Schumacher - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / YASUYOSHI CHIBA
Abone ol
Ferrari'nin başkan yardımcısı Piero Ferrari, Michael Schumacher'in sağlık durumunu hakkında bigi verdi.
Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari bu konuda açıklama yaptı.

Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in 'ölmüş' gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hâlâ bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi
000040
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:41Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu
00:41İtalya Başbakanı Draghi'den NATO ve Avrupa savunmasına ilişkin açıklama:
00:37Altun: Barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
00:34İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
00:28Irak, elektrik üretimi için güneş enerjisi santrali inşası konusunda BAE ile anlaştı
00:26Gine'de darbe sonrası başbakan belli oldu
00:22Moderna'nın kurucuları Forbes'un en zenginler listesine girdi
00:14Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama
00:10ABD’de meşhur 'Zodiac Katili'nin kimliğinin tespit edildiği öne sürüldü
00:09AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na videolu yanıt
00:04Gürcü gazeteci: Saakaşvili, açlığın 6. gününde dinç ve aktif
Dün100 bin TL'lik kablo çalan hırsız yakalandı
Dünİmamoğlu, başkan adaylarına tavsiyeler içeren 'Tanrım Beni Başkan Yarat' kitabının önsözünü yazdı
DünRus barış gücü askerleri Karabağ’da devriye görevi gerçekleştirdi
DünBiden’den Cumhuriyetçilere ‘ekonomiyle Rus ruleti oynamayın’ çağrısı
Dünİstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması': Bagajlar, çantalar arandı
DünBM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı
DünPınar Karşıyaka'dan İsrail polisine tepki
DünDünyanın en büyük yolcu uçağı kalp krizi geçiren yolcu için İstanbul’a acil iniş yaptı
DünFransa Psikoposlar Konferansı Başkanı: Günah çıkarmanın gizliliği Cumhuriyet yasalarından üstündür