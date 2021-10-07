Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama

Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari bu konuda açıklama yaptı.Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in 'ölmüş' gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hâlâ bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi
Ferrari'nin başkan yardımcısı Piero Ferrari, Michael Schumacher'in sağlık durumunu hakkında bigi verdi.
Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari bu konuda açıklama yaptı.
Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in 'ölmüş' gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hâlâ bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi