https://tr.sputniknews.com/20211007/michael-schumacherin-son-durumuna-dair-aciklama-1049594623.html

Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama

Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama

Ferrari'nin başkan yardımcısı Piero Ferrari, Michael Schumacher'in sağlık durumunu hakkında bigi verdi. 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T00:14+0300

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yaşam

michael schumacher

sağlık durumu

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Aralık 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bugüne kadar komada olan Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, Ferrari'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Piero Ferrari bu konuda açıklama yaptı.Roma'da Ferrari'nin ödül aldığı bir törende konuşan Piero Ferrari, Schumacher'in 'ölmüş' gibi anılmasından dolayı üzgün olduğunu belirtirken, "O hâlâ bizimle, ölmedi. Fakat henüz bizimle iletişim kuramıyor." dedi

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michael schumacher, sağlık durumu