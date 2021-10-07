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Novak: Borsadaki gaz fiyatları gerçek durumu yansıtmıyor, vurguncuların işi
Novak: Borsadaki gaz fiyatları gerçek durumu yansıtmıyor, vurguncuların işi
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, borsadaki son doğalgaz fiyatlarının piyasadaki gerçek durumu doğru yansıtmadığını, bu işin içinde vurguncuların... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T02:01+0300
2021-10-07T02:01+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
aleksandr novak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki enerji toplantısında konuşan Novak, “Spekülatif yaklaşımlar olmadan, elbette mevcut faktörler fiyatları bu şekilde etkileyemezdi” ifadesini kullandı.Avrupa’daki gaz fiyatlarının, başlarda ABD’nin, sıvılaştırılmış doğalgazı Latin Amerika pazarına yönlendirmesi sonucu Avrupa ve Asya’da oluşan kıtlık yüzünden yükselişe geçtiğini anlatan Başbakan Yardımcısı, “Halihazırda Avrupa’nın gaz depolarındaki rezerv açığı, geçen kış dönemine göre yaklaşık 25 milyar metreküp” dedi.Novak, “Tüm bunlar elbette önemli faktörler ama vurgunculuk faktörlerinin de fiyatları çok güçlü bir şekilde hızlandırdığını söyleyebilirim. Bu noktada muhtemelen borsadaki oyunculara yönelik soruşturma açılacak zira mevcut fiyat, gerçek durumu doğru biçimde yansıtmıyor” diye ekledi.‘Gaz piyasasını istikrara kavuşturmak gerekir’Avrupa’nın doğalgaz fiyatlarındaki artışı bir şekilde yavaşlatmak için iki faktöre ihtiyaç olduğunu dile getiren Rusya Başbakan Yardımcısı, “Öncelikle elbette Kuzey Akım-2’nin tamamlanması ve en kısa zamanda faaliyete geçmesi için izin alması pozitif sinyal verecek. İkincisi, mümkünse St. Petersburg’daki e-borsaya ek hacimler sunulmalı” ifadesini kullandı.Şu andaki fiyatların, gaz piyasası için iyi bir şey olmadığını kaydeden Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, doğalgaz, aleksandr novak

Novak: Borsadaki gaz fiyatları gerçek durumu yansıtmıyor, vurguncuların işi

02:01 07.10.2021
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, borsadaki son doğalgaz fiyatlarının piyasadaki gerçek durumu doğru yansıtmadığını, bu işin içinde vurguncuların olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki enerji toplantısında konuşan Novak, “Spekülatif yaklaşımlar olmadan, elbette mevcut faktörler fiyatları bu şekilde etkileyemezdi” ifadesini kullandı.

Avrupa’daki gaz fiyatlarının, başlarda ABD’nin, sıvılaştırılmış doğalgazı Latin Amerika pazarına yönlendirmesi sonucu Avrupa ve Asya’da oluşan kıtlık yüzünden yükselişe geçtiğini anlatan Başbakan Yardımcısı, “Halihazırda Avrupa’nın gaz depolarındaki rezerv açığı, geçen kış dönemine göre yaklaşık 25 milyar metreküp” dedi.
Novak, “Tüm bunlar elbette önemli faktörler ama vurgunculuk faktörlerinin de fiyatları çok güçlü bir şekilde hızlandırdığını söyleyebilirim. Bu noktada muhtemelen borsadaki oyunculara yönelik soruşturma açılacak zira mevcut fiyat, gerçek durumu doğru biçimde yansıtmıyor” diye ekledi.

‘Gaz piyasasını istikrara kavuşturmak gerekir’

Avrupa’nın doğalgaz fiyatlarındaki artışı bir şekilde yavaşlatmak için iki faktöre ihtiyaç olduğunu dile getiren Rusya Başbakan Yardımcısı, “Öncelikle elbette Kuzey Akım-2’nin tamamlanması ve en kısa zamanda faaliyete geçmesi için izin alması pozitif sinyal verecek. İkincisi, mümkünse St. Petersburg’daki e-borsaya ek hacimler sunulmalı” ifadesini kullandı.

Şu andaki fiyatların, gaz piyasası için iyi bir şey olmadığını kaydeden Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elbette piyasayı en kısa zamanda istikrara kavuşturmak gerekir. Zira gaz tedarik eden şirketler kazansa da bu koşullarda birçok üretici, özellikle de gaz ve kimya tesisleri kapanıyor. Bunu halihazırda İngiltere’de görüyoruz. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de bu fiyatlar bağlamında yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlanıyor ve elbette daha verimsiz olan üretim projelerine yatırım yapma arzusu ortaya çıkıyor.”
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