https://tr.sputniknews.com/20211007/novak-borsadaki-gaz-fiyatlari-gercek-durumu-yansitmiyor-vurguncularin-isi-1049597091.html

Novak: Borsadaki gaz fiyatları gerçek durumu yansıtmıyor, vurguncuların işi

Novak: Borsadaki gaz fiyatları gerçek durumu yansıtmıyor, vurguncuların işi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, borsadaki son doğalgaz fiyatlarının piyasadaki gerçek durumu doğru yansıtmadığını, bu işin içinde vurguncuların... 07.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-07T02:01+0300

2021-10-07T02:01+0300

2021-10-07T02:01+0300

ekonomi

rusya

doğalgaz

aleksandr novak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki enerji toplantısında konuşan Novak, “Spekülatif yaklaşımlar olmadan, elbette mevcut faktörler fiyatları bu şekilde etkileyemezdi” ifadesini kullandı.Avrupa’daki gaz fiyatlarının, başlarda ABD’nin, sıvılaştırılmış doğalgazı Latin Amerika pazarına yönlendirmesi sonucu Avrupa ve Asya’da oluşan kıtlık yüzünden yükselişe geçtiğini anlatan Başbakan Yardımcısı, “Halihazırda Avrupa’nın gaz depolarındaki rezerv açığı, geçen kış dönemine göre yaklaşık 25 milyar metreküp” dedi.Novak, “Tüm bunlar elbette önemli faktörler ama vurgunculuk faktörlerinin de fiyatları çok güçlü bir şekilde hızlandırdığını söyleyebilirim. Bu noktada muhtemelen borsadaki oyunculara yönelik soruşturma açılacak zira mevcut fiyat, gerçek durumu doğru biçimde yansıtmıyor” diye ekledi.‘Gaz piyasasını istikrara kavuşturmak gerekir’Avrupa’nın doğalgaz fiyatlarındaki artışı bir şekilde yavaşlatmak için iki faktöre ihtiyaç olduğunu dile getiren Rusya Başbakan Yardımcısı, “Öncelikle elbette Kuzey Akım-2’nin tamamlanması ve en kısa zamanda faaliyete geçmesi için izin alması pozitif sinyal verecek. İkincisi, mümkünse St. Petersburg’daki e-borsaya ek hacimler sunulmalı” ifadesini kullandı.Şu andaki fiyatların, gaz piyasası için iyi bir şey olmadığını kaydeden Novak, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, doğalgaz, aleksandr novak