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Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
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Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Pakistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya 102 kilometre uzaklıktaki Harnai kasabasında... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
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Belucistan'daki eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
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pakistan, deprem

Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

03:45 07.10.2021 (güncellendi: 04:38 07.10.2021)
© AFP 2021 / RIZWAN TABASSUMPakistan'da patlama - saldırı / ambulans
Pakistan'da patlama - saldırı / ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© AFP 2021 / RIZWAN TABASSUM
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Ayrıntılar geliyor
Pakistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya 102 kilometre uzaklıktaki Harnai kasabasında deprem nedeniyle 15 ila 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belucistan'daki eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
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