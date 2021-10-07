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Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı
Pakistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya 102 kilometre uzaklıktaki Harnai kasabasında... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T03:45+0300
2021-10-07T03:45+0300
2021-10-07T04:38+0300
dünya
pakistan
deprem
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Belucistan'daki eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
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Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem: En az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı 03:45 07.10.2021 (güncellendi: 04:38 07.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Pakistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya 102 kilometre uzaklıktaki Harnai kasabasında deprem nedeniyle 15 ila 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Belucistan'daki eyalet yetkilileri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.