Spor yasasında son viraj: Kulüpler ve şirketler denk bütçeyle yönetilecek, cezai yaptırımlar gelecek

"Mevcut durumda borçları 25 milyarı aşmış olan bir spor camiasından bahsediyoruz. Bunların 17 milyarı bankalarla yapılandırılmış durumda. Diğer taraftaki bakiye borç ise hala spor kulüpleri ile alacaklar arasında devam eden ‘alacak-verecek’ meselesi olarak karşımızda durmaktadır. Borçlu olma durumu sadece dört büyükleri ilgilendiren bir sorun değil. Bazı örneklerde alt lig takımlarının 300 milyon lirayı aşan borçları bulunmaktadır. Bu noktada bütün spor camiasının da adeta ortaklaştığını görmekteyiz. Geçmişte, harcamaların kurallara bağlanması ve denetim noktasındaki eksikliklerle beraber yanlış uygulamalar neticesinde meselenin içinden çıkılmaz bir hal aldığı da bir vakadır."