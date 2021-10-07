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https://tr.sputniknews.com/20211007/trabzon-havalimaninda-bomba-ihbari--1049606831.html
Trabzon Havalimanı'nda bomba ihbarı
Trabzon Havalimanı'nda bomba ihbarı
Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. 07.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
bomba
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İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor. Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.
türkiye
trabzon
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bomba, trabzon, ihbar

Trabzon Havalimanı'nda bomba ihbarı

12:24 07.10.2021 (güncellendi: 12:57 07.10.2021)
© DHATrabzon'da bomba ihbarı
Trabzon'da bomba ihbarı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© DHA
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Trabzon Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor. Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.
122002
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