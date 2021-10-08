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Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim’de Türkiye’ye geliyor
Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim’de Türkiye’ye geliyor
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T13:40+0300
2021-10-08T13:40+0300
politika
angela merkel
türkiye
ziyaret
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.Türkiye’nin kendileri için önemine işaret eden Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı" dedi.Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli" değerlendirmesinde bulundu.Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir" ifadelerini kullandı.Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor" dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.
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angela merkel, türkiye, ziyaret

Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim’de Türkiye’ye geliyor

13:40 08.10.2021
© REUTERS / Michael KappelerAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Michael Kappeler
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 16 Ekim Cumartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Merkel’in 16 Ekim'de İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
Türkiye’nin kendileri için önemine işaret eden Seibert, "Türkiye, bizim için önemli ve yakın bir partnerdir. Ülkelerimiz birçok yönden birbirine bağlı" dedi.
Seibert, Almanya'da milyonlarca insanın aile köklerinin Türkiye'de olduğunu belirterek "Bunlar temelde bu ülke ile kişisel köprü oluşturuyor. Bu nedenle bizim için Alman hükümeti olarak Türkiye ile yakın, yapıcı ve güven içinde birlikte çalışmak önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Farklı değerlendirmeler olduğunda bile görüşmeye devam edildiğini vurgulayan Seibert, "Türkiye'nin jeostratejik konumu nedeniyle bizi birbirimize bağlayan çeşitli uluslararası konular var. Türkiye, NATO partneridir" ifadelerini kullandı.
Seibert, Alman hükümetinin, özellikle Suriye’den milyonlarca insanı kabul etmesinden dolayı Türkiye’nin başarısına işaret ettiğini belirterek "Bunun Avrupa tarafından kabul edilmesi gerekiyor" dedi. Seibert, bunun, AB’nin Türkiye ile yaptığı göç mutabakatının temel düşüncesi olduğunu kaydetti.
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