https://tr.sputniknews.com/20211008/ankarada-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1049655666.html

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T19:54+0300

2021-10-08T19:54+0300

2021-10-08T19:54+0300

türkiye

ankara

trafik

kapalı yollar

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'ndaki etkinlikler dolayısıyla yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler tamamlanana kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

türkiye

ankara

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, trafik, kapalı yollar