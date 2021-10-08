https://tr.sputniknews.com/20211008/cumhurbaskani-erdoganin-kimlik-numarasiyla-sorgulama-yapan-sgk-calisanlarina-yeniden-sorusturma-1049640763.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanlarına yeniden soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan SGK çalışanı 4 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T12:08+0300

2021-10-08T12:08+0300

2021-10-08T12:08+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

sgk

suç duyurusu

prim

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Yargıtay kararındaki bilgilere göre olay, Kimlik Paylaşımı Sistemi’ne giriş yapılarak, üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerinin sorgulandığı iddialarıyla ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca görevlendirilen başmüfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda ortaya çıktı. Rize Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan şüpheli D.’nin 9 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı'na ait kimlik numarasıyla 'Kimlik No'dan Bileşik Kütük Sorgula', veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan şüpheli Y.’nin 30 Kasım 2016'da 'Kişi Kayıt Örneği Sorgulama (Adres Bilgisi)' sorguladığı tespit edildi. Diğer 2 şüphelinin ise 'işe giriş ayrılış' ve 'TC Kimlik No'dan Kişi Bilgisi Sorgulama' sorgulaması yaptığı tespit edildi.Cumhurbaşkanı'nın primlerinin nasıl yattığını öğrenmek istemişŞüpheliler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerden D., Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının kaç yaşında olduğuna bakmak istediğini, şüpheli Y.'nin ise kurumda yapılacak görevde yükselme sınavında Cumhurbaşkanı'nın primlerinin ne şekilde yattığını uygulamalı olarak öğrenmek amacıyla sorgulama yaptığını söylediği öğrenildi.Soruşturma sonunda savcılık; şüphelilerin Cumhurbaşkanı'nın kimlik numarasını sorguladıktan sonra kaydettikleri, yaydıkları, ele geçirdikleri ve bu şekilde üzerlerine atılı ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçunu işlediklerine dair kamu davası açmayı gerektirecek her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.Soruşturma sürüyorAdalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma başvurusu ve Yargıtay Başsavcılığı’nın ihbarı üzerine kararı görüşen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, savcının eksik soruşturma yaptığı değerlendirmesiyle kararı bozdu. Soruşturmadaki eksiklerin giderilmesi için dosya, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, sgk, suç duyurusu, prim