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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211008/dolarda-yeni-zirve-897yi-gordu-1049639674.html
Dolarda yeni zirve
Dolarda yeni zirve
Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T11:26+0300
2021-10-08T11:26+0300
2021-10-08T11:39+0300
ekonomi
tl
enflasyon
dolar
tl
dolar/tl
euro/tl
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Dolar, tarihi zirvesini geçti.Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.Dolar yüzde 1'e yakın değer kazanarak, 8.9728 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar, 8.95 seviyelerine geri çekildi.
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tl, enflasyon, dolar, tl, dolar/tl, euro/tl
Dolarda yeni zirve 11:26 08.10.2021 (güncellendi: 11:39 08.10.2021)
Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.
Dolar, tarihi zirvesini geçti.
Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan
dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.
Dolar yüzde 1'e yakın değer kazanarak,
8.9728 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar, 8.95 seviyelerine geri çekildi.