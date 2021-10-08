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https://tr.sputniknews.com/20211008/dolarda-yeni-zirve-897yi-gordu-1049639674.html
Dolarda yeni zirve
Dolarda yeni zirve
Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
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Dolar, tarihi zirvesini geçti.Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.Dolar yüzde 1'e yakın değer kazanarak, 8.9728 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar, 8.95 seviyelerine geri çekildi.
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tl, enflasyon, dolar, tl, dolar/tl, euro/tl

Dolarda yeni zirve

11:26 08.10.2021 (güncellendi: 11:39 08.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.
Dolar, tarihi zirvesini geçti.
Güne 8.90 seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8.95 lira olan tarihi zirvesini aştı.
Dolar yüzde 1'e yakın değer kazanarak, 8.9728 seviyesine kadar çıktıktan sonra tekrar, 8.95 seviyelerine geri çekildi.
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