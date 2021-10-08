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Emine Erdoğan: Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz
Emine Erdoğan: Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz''... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T20:24+0300
2021-10-08T20:24+0300
politika
emine erdoğan
iklim değişikliği
kadın
girişimcilik
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Emine Erdoğan, kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Halkbank tarafından düzenlenen ‘Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınmanın kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olacağını söyledi.Kadın girişimciliğinin destekleniyor olmasının umut verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, ''Ekonomik ve sosyal güçlenme birbirini tetikleyen unsurlar. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi sadece para kazanmakla kalmamalıdır. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli unsurdur. Kadınların güçlenmesi donanımlı olması toplumu şekillendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasıyla mümkün olacaktır. Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz'' dedi.Dünyayı şekillendiren kişilerin girişimciler olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, ''Dünyamızı şekillendiren kişiler girişimcilerden oluşuyor. Kadınların girişimcilik ekosistemde yer alması bu açıdan önem arz ediyor. Kadınların girişimcilikte var olmasıyla dünyamıza bir kadın eli değmiş olacak. Kadınlar bu ekosistemde üretici ve tasarımcı olarak yer almalı. Kadınlar tasarlayan, karar veren tarafta olursa kendilerine ait değerler bütününü iş ortamına taşıyacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimizde üretim anlayışının tamamen değişeceğine inanıyorum'' diye konuştu.Dünyada iklim krizi gibi önemli bir konu olduğuna da değinen Emine Erdoğan kadınların hayatı, dünyayı kadın fikriyle yeniden yorumlamasının faydalı olacağına dikkat çekti. Emine Erdoğan, ''İklim değişikliğiyle mücadele en önemli konu haline geldi. Küresel ısınmanın görülmemiş seviyeye gelmesinin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Değişmesi gereken bizler ve yaşantımızdır. Zihinsel ve endüstriyel değişime ihtiyaç var. Son yıllarda artan yangınlar, seller ve aşırı hava olayları tüm dünyada yıkıcı sonuçlara sebep oluyor. İklim krizi ve yetersiz kaynaklar, savaşlardan daha çok insanı yerinden edecek. Tüm bunlar kaynaklarımızın hızla tükendiği anlamına geliyor. Tabiatın imdat çığlığını duymalıyız. Kadınların da eşit şekilde yer aldığı ekonomi dünyası kaynakları daha adil kullanacaktır. Kadınlar gelecek nesillerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını daha iyi gözetecektir. Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde kriz ve afetlerde kadınların büyük bir güce dönüştüğünü birçok kez gördük. ‘Sıfır Atık Projesi’ en çok kadınlarda karşılık buldu. Çevreye sıfır zarar ilkesiyle büyüyen şirketler kadınların eseri olacaktır. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim. Hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim'' ifadelerini kullandı.
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emine erdoğan, iklim değişikliği, kadın, girişimcilik

Emine Erdoğan: Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz

20:24 08.10.2021
© AAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz'' değerlendirmesini yaptı.
Emine Erdoğan, kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Halkbank tarafından düzenlenen ‘Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada sürdürülebilir kalkınmanın kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olacağını söyledi.
Kadın girişimciliğinin destekleniyor olmasının umut verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, ''Ekonomik ve sosyal güçlenme birbirini tetikleyen unsurlar. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi sadece para kazanmakla kalmamalıdır. Kadınlar, gelecek nesillerin yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde en önemli unsurdur. Kadınların güçlenmesi donanımlı olması toplumu şekillendiriyor. Sürdürülebilir kalkınma kadınların ekonomik ve sosyal olarak kalkınmasıyla mümkün olacaktır. Kadınların sadece çalışan değil girişimci olarak da karşımıza çıkmasını arzu ediyoruz'' dedi.
Dünyayı şekillendiren kişilerin girişimciler olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, ''Dünyamızı şekillendiren kişiler girişimcilerden oluşuyor. Kadınların girişimcilik ekosistemde yer alması bu açıdan önem arz ediyor. Kadınların girişimcilikte var olmasıyla dünyamıza bir kadın eli değmiş olacak. Kadınlar bu ekosistemde üretici ve tasarımcı olarak yer almalı. Kadınlar tasarlayan, karar veren tarafta olursa kendilerine ait değerler bütününü iş ortamına taşıyacaktır. Bunu gerçekleştirdiğimizde üretim anlayışının tamamen değişeceğine inanıyorum'' diye konuştu.
Dünyada iklim krizi gibi önemli bir konu olduğuna da değinen Emine Erdoğan kadınların hayatı, dünyayı kadın fikriyle yeniden yorumlamasının faydalı olacağına dikkat çekti.
Emine Erdoğan, ''İklim değişikliğiyle mücadele en önemli konu haline geldi. Küresel ısınmanın görülmemiş seviyeye gelmesinin insan kaynaklı olduğu görülmektedir. Değişmesi gereken bizler ve yaşantımızdır. Zihinsel ve endüstriyel değişime ihtiyaç var. Son yıllarda artan yangınlar, seller ve aşırı hava olayları tüm dünyada yıkıcı sonuçlara sebep oluyor. İklim krizi ve yetersiz kaynaklar, savaşlardan daha çok insanı yerinden edecek. Tüm bunlar kaynaklarımızın hızla tükendiği anlamına geliyor. Tabiatın imdat çığlığını duymalıyız. Kadınların da eşit şekilde yer aldığı ekonomi dünyası kaynakları daha adil kullanacaktır. Kadınlar gelecek nesillerin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını daha iyi gözetecektir. Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde kriz ve afetlerde kadınların büyük bir güce dönüştüğünü birçok kez gördük. ‘Sıfır Atık Projesi’ en çok kadınlarda karşılık buldu. Çevreye sıfır zarar ilkesiyle büyüyen şirketler kadınların eseri olacaktır. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim. Hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim'' ifadelerini kullandı.
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