Kılıçdaroğlu: Sanatçının kim olduğunu belirlemesi gereken aslında sanatçıların kendisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatçı kim? Bunu siyasetçi belirliyor. Sanatçının kim olduğunu belirlemesi gereken aslında sanatçıların kendisi" dedi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

Ataşehir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21"de konuşan Kılıçdaroğlu, sanat insanlarının önünde sanatı ve kültürü konuşmanın çok zor olduğunu söyledi.Kemal Kılıçdaroğlu, "Çünkü siz bu işin öznesisiniz, biz biraz dışındayız. Biz sizi izliyoruz, eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Siz dünyayı bizden daha iyi sorguluyorsunuz ve daha güçlüsünüz. Belki sorun şu; acaba sanatçılar ne kadar güçlerinin farkında? O gücün aslında pek çok şeyi devirebildiğini aslında hepimiz biliyoruz" diye konuştu.'Öyle bir ülke de yaşıyoruz ki, her şeyi siyaset belirliyor'Lise çağlarında Alexandre Dumas'ın Üç Silahşörler'ini okuduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, kitabın önsözünde yazan öyküyü anlattı. Dumas'ın yazdıklarını her gün bir gazetede tefrika ettiğini, sabah erkenden Parislilerin de gidip büfeden aldığını ve romanın sonunu beklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:“Yaz geliyor ve Alexandre Dumas diyor ki gazetenin patronuna, 'Ben tatile gideceğim. Dönüşte romanımı bitiririm' diyor. Patron, 'Olur mu?' diyor. 'Bütün Parisliler seni bekliyor. Sen romanını bitirmeden bir yere ayrılamazsın.' diyor. Dumas da 'Ben gideceğim.' diyor. 'O zaman mahkemeye veririm.' diyor. Evet yargıcın karşısına çıkıyor ve yargıç iki tarafı da dinliyor. 'Evet. Bütün Parisliler bu romanın sonunu bekliyor. Tatile gitsen bile bu romanı bir şekilde bitirmek zorundasın.' diyor. Mahkum ediyorlar. Alexandre Dumas geri dönüyor ve 'Bana kağıt kalem getirir misiniz?’ diyor. Kağıt kalem geliyor. Romanın baş aktörünün ismini yazıyor. 'Elinde kılıcı ve ayakları titredi, yere düştü ve öldü.' Altına son yazıyor. 'Götürün roman bitmiştir.' Bunun üzerine gazetenin patronu 'Olmaz böyle şey.' diyor. Dumas diyor ki, 'Ben size söyledim. Tatile gideceğim ve dönüşte yazacağım.' Sanatçı kazanıyor. Yargıcın kararına rağmen sanatçı kazanıyor. Şunun için anlatıyorum; öyle bir ülke de yaşıyoruz ki, her şeyi siyaset belirliyor."'Türkiye'de, her şeyi en iyi siyaset kurumu bilir ve kimseye de sormamayı bir gelenek haline getirir'Siyasetin önemli bir kurum olduğunu ve pek çok şeyi belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Sanatçının kim olup olmadığına sanatçıların karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Siyasetin de bir kültürü olması lazım'Kültürü "bir canlının doğumundan hayatını kaybetmesine kadar olan süreç ve gelecek kuşaklara bıraktığı miras" şeklinde tanımlayan Kılıçdaroğlu, çok zengin bir içeriği olan kültür denilen kavramın da zaman zaman yozlaştığının görüldüğünü söyledi.Kılıçdaroğlu, "Yoz kültür dediğimiz kültür de var. Kültür hayatın her alanına nüfuz eden bir kavram. Siyasetin de bir kültürü olması lazım. Kültürü ahlak ve adaletle buluşturduğunuz zaman yani kültürün temelini ahlak ve adalet üzerine inşa ettiğiniz zaman sağlıklı, güzel ve yaşanabilir bir dünyayı ve hatta çevreyi yaşatmış oluyorsunuz" dedi.Siyasette bir eleştiri olduğunda "Bunlar tiyatrocu" diyerek sanatı küçümseyenler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü sanattan, kültürden haberi yok. Hayatı boyunca bir kez tiyatroya gitse bir siyasetçi böyle bir dili kullanmaz. Çünkü tiyatro yapmanın ne kadar zor olduğunu ve oyuncuların kitleleri etkilediğini bilir. Ama gitmiyorsa hayatında onu farklı yorumlar, farklı bir çerçeve çizer" ifadelerini kullandı.Adalet kavramının kültür ve etik değerlerle buluştuğu zaman aynı zamanda evrenselleşebildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, modanın da bir kültür olduğuna değindi.'Sizler söyleyeceksiniz bizler yapacağız'CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, Anayasa'nın 64. maddesinin "Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur" hükmünü hatırlatarak, şunları aktardı:'Sanat dünyasıyla aramızda kavga ortamı yaratmayalım'Anayasa'da devletin, sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alacağı hükmünün de yer aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Panele katılanların bu toplantıda yapacağı katkının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu katkılardan yararlanarak iktidara geldiğimizde ki inşallah geleceğiz, o zaman sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız" dedi.Kılıçdaroğlu, sanatın ve kültürün olmadığı bir ülkenin çöl olacağını dile getirerek, saz çalanın, tiyatroda rolünü yapanın, piyano çalanın, resim yapanın, sinemanın bir bölümünde çalışanın da sözü olmasını, nasıl bir sanat dünyasının beklenildiğinin kendilerine yansıtılmasını istediklerini söyledi."Sanat ve kültür açısından çölleşen bir Türkiye'yi güzel bir vaha haline getirmek, bir kültür ve sanat dünyası inşa etmek istediklerini" dile getiren Kılıçdaroğlu, sanatçılar yol gösterdiğinde kendilerinin bunun gereğini yapacaklarını ifade etti.Kemal Kılıçdaroğlu, müziğin, resmin yasaklandığı baskıcı yönetimlere direnen sanatçıların olmasının toplumların nefes almasına imkan verdiğini anlattı.Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz" ifadelerine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın, milletin sayesinde oturuyor. Elbette ki her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin, zaten o kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceği de açıktır. Nitekim de yönetilmiyor, Türkiye savruluyor maalesef."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge konusundaki açıklamaları ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, ekonomiyi eleştirdi.Kılıçdaroğlu, "3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan'ın hazırladığı seçim bildirgesinde, onlar da 3600 ek gösterge vereceklerini ifade ettiler. Yıl ne zaman? 2018. Hangi yıldayız? 2021. Hala getirmiyor. Kaç yıl oldu getirmiyor? Neden getirmiyor? Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak, getirmezse biz getireceğiz. Bu kadar açık, bu kadar net" ifadelerini kullandı.'"Sorunları hatırlatmaya devam edeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyada ve Avrupa'da enerji konusunda genel bir sorunun olduğu açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini savundu.Kış mevsiminde vatandaşların elektrik, doğalgaz, su parasını ödeyemeyecek duruma geleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi, 'Dünyada her şey çok kötüye gidiyor, dolayısıyla bizde de kötüye gidecek.' Şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Gitsinler Almanya'ya, Avrupa Birliği'ne, Kanada'ya, Japonya'ya, Güney Kore'ye, Papua Yeni Gine'ye, Yeni Zelanda'ya baksınlar, bizim halkımızın çektiği zulüm kadar hiç kimse bu zulmü çekmemiştir. Dolayısıyla Erdoğan bir altlık oluşturuyor şimdiden" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin umutsuz olmasını istemediklerini, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını, bütün sorunları kararlılıkla inançla halktan yana ve halktan güç alarak çözeceklerini belirtti.

