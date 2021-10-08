https://tr.sputniknews.com/20211008/kremlin-natonun-8-rus-diplomati-sinir-disi-etme-kararina-misilleme-yapacagiz--1049648976.html

Kremlin: NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağız

Kremlin: NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın NATO'nun 8 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ulusal çıkarlarına göre misilleme önlemleri alacağını vurguladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T16:37+0300

2021-10-08T16:37+0300

2021-10-08T16:37+0300

nato

kremlin

dmitriy peskov

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Peskov, "Şu anda işbirliğinden konuşamayız, işbirliği kesinlikle yok. NATO'lu muhataplarımız diyalog imkanlarını yok ediyor. Elbette çıkarlarımıza en uygun olacak şekilde misilleme önlemleri oluşturacağız ve uygulayacağız" dedi. NATO'nun bir işbirliği ve etkileşim aracı olmadığını kaydeden Peskov, "Bu, tamamen Rusya karşıtlığıyla ilgilenen bir blok. Biz onu böyle algılıyoruz ve bu algımız, bloğun eylemleriyle çok açık şekilde doğrulanıyor" ifadelerini kullandı. Kommersant: Rusya, NATO temsilciliğini kapatabilir Bu arada Kommersant gazetesi, Rusya'nın İttifak'ın eylemlerine cevaben NATO temsilciliğini kapatabileceğini yazdı. Kommersant'a konuşan kaynaklar, şu anda NATO'ya yönelik misilleme önlemlerinin kurumlar arası mutabakat sürecinin devam ettiğini belirterek "Ancak misilleme önlemlerinin Belçika hükümeti himayesinde bulunan Moskova'daki NATO Askeri İletişim Misyonu'yla ilgili olmasına dair bir karar alındı" dedi. Kaynaklar, Rusya'nın NATO'daki temsilciliğini kapatma yoluna gidebileceğinin de altını çizdi. Bir kaynak, "Eğer İttifak kendine gelmezse, iş oradaki temsilciliğimizin kapatılmasına kadar gidebilir" diye vurguladı. Sky News muhabiri Deborah Haynes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO, Rusya’nın cinayetler ve casusluk da dahil olmak üzere şüpheli kötü niyetli faaliyetlerine yanıt olarak Rusya'nın ittifaktaki misyonunu yarıya indirme kararını aldı” diye yazmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise İttifakın bu adımından sonra Moskova’nın, daha önce Rusya ile diyalog konusunda yapılan açıklamaların samimiyetine artık inanmadığını belirtmişti.

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nato, kremlin, dmitriy peskov