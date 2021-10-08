https://tr.sputniknews.com/20211008/meksikadaki-popocatepetl-yanardaginda-3-patlama-1049633288.html

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda üç ayrı patlama meydana gelirken, yanardağdan çıkan küller nedeniyle çevredeki vatandaşlar uyarıldı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T02:54+0300

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türkiye

meksika

patlama

popocatepetl yanardağı

kül

popocatepetl

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Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağda üç ayrı patlama meydana gelirken, yanardağdan çıkan küller nedeniyle çevredeki vatandaşlara uyarı yapıldı.Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl'in yerel saatle 01.17, 07.55 ve 12.58'de üç ayrı patlama meydana geldiği aktarılırken, patlamalar sonucu çıkan lavların yanardağ ağzından 500 metre uzaklığa kadar ulaştığı ifade edildi.Kül bulutu 1200 metre yükseldiPatlama sonrası çıkan duman ve kül bulutunun ise bin 200 metre yüksekliğe kadar ulaştığını kaydeden yetkililer, rüzgarın etkisiyle küllerin Meksika eyaletine doğru ilerlediğini belirtilerek, burada yaşayan vatandaşları zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda uyardı.Eylül ayında faaliyetleri artan Popocatepetl, Manchester Üniversitesinden bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde patlaması beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada bulunuyor.Aztek dili olan Nahuatl'da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.Öte yandan Popocatepetl'de 11, 17 ve 26 Eylül tarihlerinde de patlama meydana gelmişti.

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meksika, patlama, popocatepetl yanardağı, kül, popocatepetl