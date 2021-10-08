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Türkiye A Milli Futbol Takımı kritik virajda: Kuntz'un muhtemel 11'i
Türkiye A Milli Futbol Takımı kritik virajda: Kuntz'un muhtemel 11'i
Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bu akşam Norveç'i konuk edecek. Grupta son... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T19:54+0300
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spor
norveç
türkiye a milli futbol takımı
maç
stefan kuntz
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G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel 11'i:Altay, Merih Demiral, Zeki, Serdar, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı
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norveç, türkiye a milli futbol takımı, maç, stefan kuntz

Türkiye A Milli Futbol Takımı kritik virajda: Kuntz'un muhtemel 11'i

19:54 08.10.2021 (güncellendi: 20:03 08.10.2021)
© DHAStefan Kuntz
Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bu akşam Norveç'i konuk edecek. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan Milliler, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Norveç'i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.
İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel 11'i:
Altay, Merih Demiral, Zeki, Serdar, Caner, Berat, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı
220011
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