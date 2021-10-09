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14. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
14. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T00:09+0300
2021-10-09T00:09+0300
2021-10-09T00:09+0300
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kayseri
bina
melikgazi
pencere
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İHA'nın haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 14. katlı binada meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Kazım Orçun E. binanın 14. katındaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Orçun E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazım Orçun E.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kayseri, bina, melikgazi, pencere
14. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14. kattaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 14. katlı binada meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Kazım Orçun E. binanın 14. katındaki pencereden aşağıda bulunan otomobilin üzerine düştü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Orçun E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazım Orçun E.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.