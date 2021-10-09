Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211009/afrikali-gencten-macrona-afrikalilar-olmasaydi-bugun-fransa-olmazdi-1049663722.html
Afrikalı gençten Macron'a: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
Afrikalı gençten Macron'a: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun süre Mali'de kalma hedefinin bulunmadığını ileri sürdü. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T03:00+0300
2021-10-09T03:00+0300
dünya
fransa
mali
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049663697_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_e99f61c30a6239ccbb0f1feba35270b2.jpg
Ülkenin Montpellier kentinde Afrikalı gençlerin katıldığı ve Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı Afrika-Fransa Zirvesi düzenlendi. Zirvede yer alan tek cumhurbaşkanı olan Macron, burada yaptığı konuşmada, Mali'deki askeri üsleri mümkün olan en hızlı şekilde kapatmak istediğini ancak "'güçlü devletin" ve "yatırım projelerinin" olması gerektiğini söyledi.Macron: Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok"Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok." ifadesini kullanan Macron, hedefinin Afrika topraklarında ebediyen askeri üslere sahip olmak olmadığını savundu. Macron, 'ülkesinin herhangi bir rejimi desteklemek için değil terörle mücadele etmek için Afrika'da bulunduğunu' ileri sürdü.Fransız ordusunun Mali hükümetinin talebi üzerine Mali'de bulunduğunu ifade eden Macron, Afrikalı hükümetlere yatırım anlamında desteklerini azalttıklarını, bundan sonra sivil toplumla projeler yürütmek istediklerini anlattı.Öte yandan, zirvede Macron ile Afrikalı bir gencin arasında geçen diyalog dikkati çekti.Afrikalı genç, "Sahel'de yaşananlar, Libya'da yapılanların bir sonucu. Libya'daki müdahalede, (Fransa) Afrika Birliğinin varlığını unuttu. 'Mali'ye yardım etmek için Mali'deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' bunu söylemeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylemekten vazgeçin. Terörizm sadece Mali'yi tehdit etmiyor sizi de tehdit ediyor. Bizi mağdur pozisyonuna sokarak suçlu hissettirmeyi bırakın." dedi.Macron bunun üzerine, "Karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog inşa etmeye çalışıyorum. 2013'te Mali'ye kendi çıkarlarımız için gelmedik. Bu bir gerçek. Libya ile ilgili söylediklerinizi ben cumhurbaşkanı olarak birkaç kez söyledim. Söylediklerinize katılıyorum. Libya konusunda halkın egemenliğine saygı duymadık. Bu bir hata." diye konuştu.'Libya ne durumda, Afganistan ne durumda, ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum'Tekrar söz alan Afrikalı genç, Fransa'nın Libya'daki hatasını telafi etmek için Sahel bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Macron da "Sizin söylediklerinize katılıyorum. Meşruiyeti olmayan kişilerin kabul edilemez açıklamalarını bana yükleyemezsiniz. Kabul edilemez açıklamalar yaptılar" karşılığını verdi.Afrikalı yetkililerin terörle mücadele konusunda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini dile getiren Macron, askeri müdahalelerin bir devletin yaptığı çalışmanın yerine geçmeyeceğini belirtti.Macron, Fransız ordusunu bir bölgeye egemen devlete karşı veya onun yerine göndermediğini aktardı.
fransa
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1049663697_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_a79f57b11df91377fb467099b3a20562.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, mali, emmanuel macron

Afrikalı gençten Macron'a: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı

03:00 09.10.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun süre Mali'de kalma hedefinin bulunmadığını ileri sürdü.
Ülkenin Montpellier kentinde Afrikalı gençlerin katıldığı ve Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı Afrika-Fransa Zirvesi düzenlendi. Zirvede yer alan tek cumhurbaşkanı olan Macron, burada yaptığı konuşmada, Mali'deki askeri üsleri mümkün olan en hızlı şekilde kapatmak istediğini ancak "'güçlü devletin" ve "yatırım projelerinin" olması gerektiğini söyledi.

Macron: Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok

"Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok." ifadesini kullanan Macron, hedefinin Afrika topraklarında ebediyen askeri üslere sahip olmak olmadığını savundu. Macron, 'ülkesinin herhangi bir rejimi desteklemek için değil terörle mücadele etmek için Afrika'da bulunduğunu' ileri sürdü.
Fransız ordusunun Mali hükümetinin talebi üzerine Mali'de bulunduğunu ifade eden Macron, Afrikalı hükümetlere yatırım anlamında desteklerini azalttıklarını, bundan sonra sivil toplumla projeler yürütmek istediklerini anlattı.
Öte yandan, zirvede Macron ile Afrikalı bir gencin arasında geçen diyalog dikkati çekti.
Afrikalı genç, "Sahel'de yaşananlar, Libya'da yapılanların bir sonucu. Libya'daki müdahalede, (Fransa) Afrika Birliğinin varlığını unuttu. 'Mali'ye yardım etmek için Mali'deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' bunu söylemeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylemekten vazgeçin. Terörizm sadece Mali'yi tehdit etmiyor sizi de tehdit ediyor. Bizi mağdur pozisyonuna sokarak suçlu hissettirmeyi bırakın." dedi.
Macron bunun üzerine, "Karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog inşa etmeye çalışıyorum. 2013'te Mali'ye kendi çıkarlarımız için gelmedik. Bu bir gerçek. Libya ile ilgili söylediklerinizi ben cumhurbaşkanı olarak birkaç kez söyledim. Söylediklerinize katılıyorum. Libya konusunda halkın egemenliğine saygı duymadık. Bu bir hata." diye konuştu.

'Libya ne durumda, Afganistan ne durumda, ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum'

Tekrar söz alan Afrikalı genç, Fransa'nın Libya'daki hatasını telafi etmek için Sahel bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu hatanızı telafi etmeye çalışırken başka hatalar yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı yabancı askeri müdahalelerin hiçbir zaman sorun çözmediğini hatırlatmak isterim. Bugün Libya ne durumda, Afganistan ne durumda. Dolayısıyla askeri müdahale sorunları çözmeyecek. Ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum. Sorumluluklarını alın ve 'yardım etmek için buradayız' demeyi bırakın. Hayır bize yardım etmek için burada değilsiniz. Biz birlikteyiz. Ortak düşmanımız var. Onunla beraber mücadele ediyoruz. Son günlerde sizin ve Malili yetkililer arasında yapılan açıklamalar utanç verici. Bizim yardıma değil iş birliğine ve ortaklığa ihtiyacımız var."
Macron da "Sizin söylediklerinize katılıyorum. Meşruiyeti olmayan kişilerin kabul edilemez açıklamalarını bana yükleyemezsiniz. Kabul edilemez açıklamalar yaptılar" karşılığını verdi.
Afrikalı yetkililerin terörle mücadele konusunda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini dile getiren Macron, askeri müdahalelerin bir devletin yaptığı çalışmanın yerine geçmeyeceğini belirtti.
Macron, Fransız ordusunu bir bölgeye egemen devlete karşı veya onun yerine göndermediğini aktardı.
100001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:11Kremlin: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan’ın doğalgazla ilgili açıklaması hatalı
03:00Afrikalı gençten Macron'a: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
02:53Bakan Varank: TOGG, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur
02:25Türk polislerinden Litvanyalı meslektaşlarına 'sahtecilik' eğitimi
02:21TBMM Başkanı Şentop: Pelosi'yi Türkiye'ye davet ettim
01:50Bakanlıklara yeni atamalar Resmi Gazete'de
01:45Biden 'Havana Kanunu'nu imzaladı
01:35Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı
01:34Metiner: Ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
01:21Sibirya'da Rönesans Holding'in inşa ettiği gaz işleme tesisinde patlama meydana geldi
01:18Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına roket düştü: 5 yaralı
01:09Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu
01:05Eski eşini öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak
01:02Financial Times: Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı
01:00Dolar, 8.99 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
00:43Biden yönetiminden Trump'ın kayıtlarının Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesi talimatı
00:31Rusya, okyanuslardaki gemi sayısını önemli ölçüde artırdı
00:0914. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
00:08Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınının sona ermesinden 5 ay sonra Ebola vakası tespit edildi
DünUluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü