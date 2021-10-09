Bakan Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişi de görülen Kovid-19 vaka sayılarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 oldu.
25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/mJrDAA6HGn