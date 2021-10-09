https://tr.sputniknews.com/20211009/bakan-koca-her-100-bin-kiside-gorulen-kovid-19-vaka-sayilarini-acikladi-1049670627.html

Bakan Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişi de görülen Kovid-19 vaka sayılarını duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T17:03+0300

2021-10-09T17:03+0300

2021-10-09T17:11+0300

koronavirüs

fahrettin koca

vaka

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097823_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_295436244a39ba50c5a9947104478188.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını