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Bakan Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişi de görülen Kovid-19 vaka sayılarını duyurdu. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T17:03+0300
2021-10-09T17:11+0300
koronavirüs
fahrettin koca
vaka
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 oldu.
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fahrettin koca, vaka, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Bakan Koca, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

17:03 09.10.2021 (güncellendi: 17:11 09.10.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Koca, illere göre her 100 bin kişi de görülen Kovid-19 vaka sayılarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252.11, Ankara'da 363.69, İzmir'de 47.01 oldu.
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