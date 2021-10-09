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Çin ve ABD ticaret temsilcileri çevrim içi toplantıda görüştü
Çin ve ABD ticaret temsilcileri çevrim içi toplantıda görüştü
Çin ve ABD ticaret temsilcileri, uzun aradan sonra iki ülke arasındaki ticaret sorunlarını ele almak üzere toplantı düzenledi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T13:45+0300
2021-10-09T13:45+0300
dünya
abd
çin
ticaret
görüşme
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Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Başmüzakerecisi Liu Hı, önceki ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle karşılıklı gümrük tarife artışlarının askıya alınması için yapılan "Faz 1" anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere, ABD Dış Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.Görüşmede, tarafların "pragmatik, yapıcı ve samimi görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.Şartların yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştiABD Dış Ticaret Temsilcisi Tai, 4 Ekim'de merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) katıldığı toplantıda, Washington ve Pekin arasında 2020 başında gümrük tarifelerindeki karşılıklı artışların askıya alınması için varılan birinci faz anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Tai, ABD'nin birinci faz ticaret anlaşmasında ele alınmayan Çin'in devlet merkezli ve piyasa dışı ticaret uygulamalarına dair endişelerinin devam ettiğini ve bunu müzakerelerde Çinli muhataplarına ileteceklerini ifade etmişti.Liu da ABD'nin anlaşmanın ardından Çin mamullerine getirdiği ilave tarife ve ihracat yasaklarının iptal edilmesini istemişti.
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abd, çin, ticaret, görüşme

Çin ve ABD ticaret temsilcileri çevrim içi toplantıda görüştü

13:45 09.10.2021
© REUTERS / Aly SongABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© REUTERS / Aly Song
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Çin ve ABD ticaret temsilcileri, uzun aradan sonra iki ülke arasındaki ticaret sorunlarını ele almak üzere toplantı düzenledi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Başmüzakerecisi Liu Hı, önceki ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle karşılıklı gümrük tarife artışlarının askıya alınması için yapılan "Faz 1" anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere, ABD Dış Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.
Görüşmede, tarafların "pragmatik, yapıcı ve samimi görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Şartların yerine getirilmesi gerektiği belirtilmişti

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Tai, 4 Ekim'de merkezi Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) katıldığı toplantıda, Washington ve Pekin arasında 2020 başında gümrük tarifelerindeki karşılıklı artışların askıya alınması için varılan birinci faz anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Tai, ABD'nin birinci faz ticaret anlaşmasında ele alınmayan Çin'in devlet merkezli ve piyasa dışı ticaret uygulamalarına dair endişelerinin devam ettiğini ve bunu müzakerelerde Çinli muhataplarına ileteceklerini ifade etmişti.
Liu da ABD'nin anlaşmanın ardından Çin mamullerine getirdiği ilave tarife ve ihracat yasaklarının iptal edilmesini istemişti.
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