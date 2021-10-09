https://tr.sputniknews.com/20211009/financial-times-merkez-bankasi-baskaninin-isten-cikarilacagi-soylentisi-turk-lirasini-salladi-1049661640.html

Financial Times: Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı

Financial Times: Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı

İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun işten çıkarılacağına dair iddialarla birlikte Türk... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T01:02+0300

2021-10-09T01:02+0300

2021-10-09T01:02+0300

ekonomi

türkiye

dolar

merkez bankası

dolar/tl

şahap kavcıoğlu

the financial times (ft)

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Financial Times'da 'Merkez Bankası Başkanının işten çıkarılacağı söylentisi Türk Lirasını salladı' başlığıyla yayınlanan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl içinde dördüncü kez Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacağı iddialarının ardından Türk lirasının Cuma günü bir kez daha rekor düşük seviyelere gerilediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından dolayı 'hayal kırıklığı yaşadığı' Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na 'güvenini kaybettiği'ne dair Reuters'ın yayınladığı haberi hatırlatan Financial Times, ABD Dolarına karşı Türk lirasının yüzde 1 değer kaybettiğini ve Dolar/TL kurunun 8.97'lere çıktığını vurguladı.Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi, daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin Eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çekmişti. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, söz konusu iddiaları yalanladığı kaydedildi.Financial Times ayrıca, bazı analistlerin son haftalarda Kavcıoğlu'nun yerine eski bir Merkez Bankası yetkillisi olan ve geçtiğimiz Mayıs ayında Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Semih Tümen'in atanabileceği iddialarını ortaya attığını belirtti. Gazeteye konuşan Türk bir üst düzey bankacı, Tümen'in söz konusu göreve getirilmesi iddiasının gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtirken, "Merkez Bankası Başkanı'nda değişiklik yapılırsa, göreve atanacak kişi çok daha itaatkar ve aptal biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

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türkiye, dolar, merkez bankası, dolar/tl, şahap kavcıoğlu, the financial times (ft)