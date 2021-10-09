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https://tr.sputniknews.com/20211009/google-arama-sonuclarina-bir-gitar-akort-araci-koydu-1049662052.html
Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu
Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu
Google, arama sonuçlarına gitar akort aracını da ekledi. Kullanıcılar, Goole üzerinden 'google tuner' araması yaptığında istenilen araç çubuğundan... 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T01:09+0300
2021-10-09T01:09+0300
2021-10-09T01:23+0300
yaşam
google
gitar
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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044859546_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_5d63d761c260f68bcfc994733dd65bea.jpg
Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor.Log sitesinden Can Tunçer'in haberine göre, Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarlar hızlıca yerine getirilebiliyor.Oldukça faydalı görünen araç, bu işlem için özel donanımlara ya da ekstra uygulamalara olan ihtiyacı bitiriyor.
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google, gitar
Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu 01:09 09.10.2021 (güncellendi: 01:23 09.10.2021)
Google, arama sonuçlarına gitar akort aracını da ekledi. Kullanıcılar, Goole üzerinden 'google tuner' araması yaptığında istenilen araç çubuğundan faydalanabileceker.
Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor.
Log
sitesinden
Can Tunçer'i
n
haberine göre
, Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarlar hızlıca yerine getirilebiliyor.
Oldukça faydalı görünen araç, bu işlem için özel donanımlara ya da ekstra uygulamalara olan ihtiyacı bitiriyor.