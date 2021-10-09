https://tr.sputniknews.com/20211009/google-arama-sonuclarina-bir-gitar-akort-araci-koydu-1049662052.html

Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu

Google, arama sonuçlarına gitar akort aracı koydu

Google, arama sonuçlarına gitar akort aracını da ekledi. Kullanıcılar, Goole üzerinden 'google tuner' araması yaptığında istenilen araç çubuğundan... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T01:09+0300

2021-10-09T01:09+0300

2021-10-09T01:23+0300

yaşam

google

gitar

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Hem mobil hem de masaüstünde çıkan araç, cihazların mikrofonunu kullanarak gitar akort etmenize imkân tanıyor.Log sitesinden Can Tunçer'in haberine göre, Google tarafından gösterilen yönlendirmeler ile gerekli ayarlar hızlıca yerine getirilebiliyor.Oldukça faydalı görünen araç, bu işlem için özel donanımlara ya da ekstra uygulamalara olan ihtiyacı bitiriyor.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, gitar