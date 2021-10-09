Öldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, saldırıya uğradığını söyledi

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.'Haince bir saldırıda öldürüldü'Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü.'Kendisi gayet iyi'Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı Neslim Güngen, "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi" ifadelerini kullandı.Daha sonra bir video paylaşım yapan Banu Parlak saldırıya uğradığını doğrularken gözyaşlarını tutamadı.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşımda hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Banu Parlak da bir video mesaj yayınlayarak saldırıya uğradığını doğrularken gözyaşları içinde kaldı.
Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.
'Haince bir saldırıda öldürüldü'
Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü.
'Kendisi gayet iyi'
Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı Neslim Güngen, "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi" ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir video paylaşım yapan Banu Parlak saldırıya uğradığını doğrularken gözyaşlarını tutamadı.