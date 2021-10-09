https://tr.sputniknews.com/20211009/oldugu-iddia-edilen-sosyal-medya-fenomeni-banu-parlak-saldiriya-ugradigini-soyledi-1049672428.html

Öldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, saldırıya uğradığını söyledi

Öldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak, saldırıya uğradığını söyledi

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak'ın kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşımda hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Banu... 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T18:59+0300

2021-10-09T18:59+0300

2021-10-09T18:59+0300

yaşam

sosyal medya

fenomen

banu parlak

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Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.'Haince bir saldırıda öldürüldü'Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü.'Kendisi gayet iyi'Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı Neslim Güngen, "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi" ifadelerini kullandı.Daha sonra bir video paylaşım yapan Banu Parlak saldırıya uğradığını doğrularken gözyaşlarını tutamadı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sosyal medya, fenomen, banu parlak