https://tr.sputniknews.com/20211009/rusyada-kovid-19a-karsi-iki-doz-asi-uygulanan-kisi-sayisi-425-milyona-ulasti-1049664458.html

Rusya’da Kovid-19’a karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 42.5 milyona ulaştı

Rusya’da Kovid-19’a karşı iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 42.5 milyona ulaştı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Kovid-19 kaynaklı ölüm oranını azaltmaya yönelik en önemli etkinliğin aşılama olduğunu belirtti. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-09T04:57+0300

2021-10-09T04:57+0300

2021-10-09T04:57+0300

koronavirüs

rusya

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugünkü basın toplantısında, “8 Ekim itibariyle 47 milyon 800 bin Rusya vatandaşa 1. doz aşı uygulandı. 42 milyon 400 bin kişiye de iki doz aşı uygulandı. 2 milyon 100 bin kişi tekrar aşılandı” diye açıkladı.Rusya İstatistik Kurumu Rosstat’ın resmi verilerine göre, ülkede Ağustos ayında ölüm oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 oranında arttı. Toplam ölüm sayısının yüzde 81.7’si Kovid-19’e tekabül ediyor.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 hastalığı ağır seyreden kişiler arasında aşı yapanların oranı yüzde 0.03, tedavilerine hastanelerde devam edilen Kovid-19 hastalarının mutlak çoğunluğunun aşı yapmayanlar olduğunu açıkladı. Ayrıca Kovid-19 yüzünden ölenler arasında aşılananların olmadığı kaydedildi.

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