The Sopranos’un Türkiye uyarlaması geliyor

ABD'li dizi-film platformu HBO’nun dünyaca ünlü yapımı The Sopranos’un Türkiye uyarlaması için gerekli lisansların alındığı bildirildi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye

1999-2007 yılları arasında altı sezon boyunca ekranlara gelen The Sopranos dizisinde New Jersey’li mafya lideri Tony Soprano’nun hayatından bir kesit anlatılıyor.Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen yapım yayın hayatını boyunca 21 Emmy Ödülü kazanmıştı. Bir başka kült yapım Game of Thrones gelene kadar HBO’nun gelmiş geçmiş en çok izlenen dizisi unvanını korumuştu.Ranini.tv’nin haberine göre Ay Yapım şirketi, The Sopranos’un yerli uyarlaması için gereken lisansı aldı. Dizi için son olarak BluTV’de ekrana gelen İlk ve Son dizisini hazırlayan Hakan Bonomo’nun kolları sıvadığı bildirildi.The Sopranos daha önce Süreç Film imzasıyla da uyarlanmış, ancak Show TV’de ekrana gelen ve komedyen Şafak Sezer’in başrolünde yer aldığı 'Altındağlı' dizisinin ömrü çok kısa sürmüştü.

SON HABERLER

