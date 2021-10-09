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Türkiye'de koronavirüsten 206 can kaybı, 28 bin 645 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüsten 206 can kaybı, 28 bin 645 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. 09.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-09T19:17+0300
2021-10-09T19:37+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
can kaybı
fahrettin koca
vaka
kovid-19
aşı
gençler
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74.36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87.75 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Bakan Koca: Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterinSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."
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türkiye’de kovid-19 salgını, can kaybı, fahrettin koca, vaka, kovid-19, aşı, gençler

Türkiye'de koronavirüsten 206 can kaybı, 28 bin 645 yeni vaka

19:17 09.10.2021 (güncellendi: 19:37 09.10.2021)
© İHA / SÜMER AVCIİstanbul - İstiklal caddesi - koronavirüs - maske
İstanbul - İstiklal caddesi - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
© İHA / SÜMER AVCI
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Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 217 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74.36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87.75 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 589 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca: Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Kovidsiz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız şu tablo çok değişir."
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