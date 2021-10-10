https://tr.sputniknews.com/20211010/cekya-devlet-baskani-zeman-hastaneye-kaldirildi-1049687749.html

Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Prag’daki Askeri Hastane’ye (UVN) kaldırıldı. Zeman'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T15:46+0300

2021-10-10T15:46+0300

2021-10-10T15:46+0300

dünya

milos zeman

hastane

çekya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102758/69/1027586986_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_080761193adf4ab5cf91b176d53c0ef4.jpg

Dün parlamento seçimlerinin yapıldığı Çekya'nın Devlet Başkanı Milos Zeman, bugün Lany'deki konutunda Başbakan Andrej Babis ile kısa süren görüşmesinin ardından ambulansa Prag'daki Askeri Hastane'ye kaldırıldı. Zeman'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.Prag Merkez Askeri Hastane sözcüsü Jitka Zinke, Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını doğrularken, sağlık durumu hakkında bilgi vermedi.Eylül ayında da rahatsızlanmıştıÇekya Devlet Başkanı Milos Zeman geçtiğimiz ay, rahatsızlanarak geldiği Askeri Hastane'de yaklaşık bir hafta tedavi olduktan sonra tekrar görevinin başına dönmüştü. Zeman'ın aşırı alkol tüketimine bağlı olarak başta karaciğer rahatsızlıkları ile diyabet, düşük tansiyon ve ileri derecede duyma kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milos zeman, hastane, çekya