CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir kez daha evinin mutfağından seslendiği bir videolu paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir kez daha evinin mutfağından seslendiği bir videolu paylaşım yaptı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak."
Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak! pic.twitter.com/XVoKk487oU