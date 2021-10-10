https://tr.sputniknews.com/20211010/chp-lideri-kilicdaroglu-zam-firtinasi-geliyor-1049689950.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zam fırtınası geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor" dedi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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politika

kemal kılıçdaroğlu

mutfak

twitter

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir kez daha evinin mutfağından seslendiği bir videolu paylaşım yaptı.Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak."

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kemal kılıçdaroğlu, mutfak, twitter