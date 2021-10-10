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https://tr.sputniknews.com/20211010/japonyada-tren-seferleri-askiya-alindi-1049682433.html
Japonya’da tren seferleri askıya alındı
Japonya’da tren seferleri askıya alındı
Japonya’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok sefer askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T10:49+0300
2021-10-10T10:49+0300
dünya
japonya
elektrik
elektrik kesintisi
sefer
tren
askıya alma
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Japonya'da bazı tren hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksama hayatı felç etti. Ülkenin en büyük demiryolu işletmecilerinden olan East Japan Railway, bugün öğleden sonra Tokyo dahil bazı eyaletlerde kapsamlı hizmet kesintisi yaşadığını açıkladı. Saitama eyaletinin Warabi şehrindeki şirkete ait bir trafo merkezinde 12.55 sıralarında patlama sesi duyulduğu belirtilirken, Yamanote, Keihin-Tohoku ve Joban tren hatları da dahil olmak üzere Tokyo metropol bölgesindeki birçok hatta demiryolu ulaşımının durduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde trafo merkezinde yangın çıktığı netleşirken, tren seferlerinde yaşanan aksamanın yangın ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Hayatı olumsuz etkilediTokyo ve çevresindeki eyaletlerde hayatı felç eden hizmet kesintisi nedeniyle binlerce yolcu tren istasyonlarında mahsur kaldı. Birçok bölgede ise otobüs ve taksi duraklarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20211001/japonya-fuze-denemesi-yapan-kuzey-koreyi-kinadi-1049418016.html
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japonya, elektrik, elektrik kesintisi, sefer, tren, askıya alma

Japonya’da tren seferleri askıya alındı

10:49 10.10.2021
© AFP 2021 / BEHROUZ MEHRIJaponya hızlı tren
Japonya hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AFP 2021 / BEHROUZ MEHRI
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Japonya’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok sefer askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde taksi ve otobüs kuyrukları oluştu.
Japonya'da bazı tren hatlarında elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan aksama hayatı felç etti. Ülkenin en büyük demiryolu işletmecilerinden olan East Japan Railway, bugün öğleden sonra Tokyo dahil bazı eyaletlerde kapsamlı hizmet kesintisi yaşadığını açıkladı.
Saitama eyaletinin Warabi şehrindeki şirkete ait bir trafo merkezinde 12.55 sıralarında patlama sesi duyulduğu belirtilirken, Yamanote, Keihin-Tohoku ve Joban tren hatları da dahil olmak üzere Tokyo metropol bölgesindeki birçok hatta demiryolu ulaşımının durduğu kaydedildi.
İlerleyen saatlerde trafo merkezinde yangın çıktığı netleşirken, tren seferlerinde yaşanan aksamanın yangın ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hayatı olumsuz etkiledi

Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde hayatı felç eden hizmet kesintisi nedeniyle binlerce yolcu tren istasyonlarında mahsur kaldı. Birçok bölgede ise otobüs ve taksi duraklarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
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