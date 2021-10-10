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https://tr.sputniknews.com/20211010/kabine-yarin-toplaniyor-gundemde-koronavirusle-mucadele-ve-market-fiyatlari-var-1049687353.html
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde koronavirüsle mücadele ve market fiyatları var
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde koronavirüsle mücadele ve market fiyatları var
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T15:18+0300
2021-10-10T15:18+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
kabine
gündem
toplantı
fiyat
market
koronavirüs
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaların da kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.
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cumhurbaşkanlığı, kabine, gündem, toplantı, fiyat, market, koronavirüs

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde koronavirüsle mücadele ve market fiyatları var

15:18 10.10.2021
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaların da kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaların da kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.
İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.
Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.
Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.
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