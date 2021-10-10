https://tr.sputniknews.com/20211010/kabine-yarin-toplaniyor-gundemde-koronavirusle-mucadele-ve-market-fiyatlari-var-1049687353.html

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde koronavirüsle mücadele ve market fiyatları var

Kabine yarın toplanıyor: Gündemde koronavirüsle mücadele ve market fiyatları var

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

cumhurbaşkanlığı

kabine

gündem

toplantı

fiyat

market

koronavirüs

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. Koronavirüsle mücadelede son durum ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmaların da kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.İç ve dış gelişmelerin ele alınacağı toplantıda bakanlar, görev alanları ile ilgili sunumlar yapacak.Market ve pazardaki fiyat artışları gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bir süredir sahada yaptığı çalışmaları kabine üyeleri ile paylaşması bekleniyor.Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüsle mücadelede son durum gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre değerlendirilecek. Aşılamadaki son durum ele alınacak.Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve insani yardımlar görüşülecek.

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cumhurbaşkanlığı, kabine, gündem, toplantı, fiyat, market, koronavirüs