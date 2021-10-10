Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211010/kendisine-satirla-saldiran-sevgilisi-icin-gozyasi-dokup-feryat-etti-1049686631.html
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti
Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T14:34+0300
2021-10-10T14:34+0300
türkiye
hatay
saldırı
antakya
kadın
mahkeme
adliye
satır
şikayet
bıçaklı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049686606_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_524fcce9a52cba06203843235866fa92.jpg
Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Oğuzhan Kaplan, tartıştığı sevgilisi Elif D.’ye (20) satırla saldırdı. İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı.5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı.Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif D., “Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum” diyerek feryat etti.Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.
türkiye
hatay
antakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049686606_99:0:759:495_1920x0_80_0_0_6ab4d8bf1bbf783e03fdbbe373039083.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, saldırı, antakya, kadın, mahkeme, adliye, satır, şikayet, bıçaklı saldırı, ağlamak

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

14:34 10.10.2021
© İHAKendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA
Abone ol
Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan’ı bekleyen Elif D., "Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi.
Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Oğuzhan Kaplan, tartıştığı sevgilisi Elif D.’ye (20) satırla saldırdı. İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı.
5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı.
Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif D., “Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum” diyerek feryat etti.
Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.
001002
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:34Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti
14:2755 yıllık yumurta üreticisi daha ‘verimli’ olsunlar diye tavuklarına her gün Neşet Ertaş dinletiyor
14:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Gür'ün cenazesine katıldı
14:18‘Market kirlenmesin’ diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi
14:15ABD’de koronavirüsün kökenine ilişkin yeni iddia: Çinli madencinin vücudunda evrim geçirmiş olabilir
14:06Malili aktivistten Macron’a yanıt: Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa olmazdı
13:59Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı
13:50İmamoğlu'ndan Ankara Gar Katliamı paylaşımı: Teröre karşı insanlığa inancımızla, dimdik duracağız
13:38'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın: Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin
13:35Bahçeli'den ABD'ye tepki: Terör örgütleriyle mi müttefik, Türkiye ile mi?
13:27Ebeveynlere Squid Game uyarısı: Çocuklarınıza izletmeyin
13:252 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
13:08Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı
13:01Çantası sıkışınca otobüs camını kıran gence, şoförden ‘geber ulan’ tepkisi
12:55‘Çocuk vaka sayılarında artış var’
12:45Prof. Dr. İlber Ortaylı: Merkezi hükümetle İBB arasındaki çatışma korkunç bir duruma geldi
12:39Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
12:31Türkiye’de otomobil satışları düştü, lüks ve spor araç satışları ise yükseldi
12:27Avrupa'ya açılan sınır kapısında çöp yığınları: 'Çöp kutusu olmadığı için yol kenarına atıyoruz'
12:20TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı