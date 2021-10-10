https://tr.sputniknews.com/20211010/kendisine-satirla-saldiran-sevgilisi-icin-gozyasi-dokup-feryat-etti-1049686631.html

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde kendisini yaralayan... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T14:34+0300

2021-10-10T14:34+0300

2021-10-10T14:34+0300

türkiye

hatay

saldırı

antakya

kadın

mahkeme

adliye

satır

şikayet

bıçaklı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049686606_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_524fcce9a52cba06203843235866fa92.jpg

Geçen Cuma günü Antakya ilçesinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Oğuzhan Kaplan, tartıştığı sevgilisi Elif D.’ye (20) satırla saldırdı. İş yeri önündekilerin müdahale etmemesi nedeniyle tepki çeken saldırıyla ilgili genç kız, şikayetçi olmadı.5 kişinin gözü önünde satırlı saldırıyı gerçekleştiren Oğuzhan Kaplan gözaltına alındı.Sevgilisini satırla yaralayan Kaplan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliye önünde kendisini yaralayan Oğuzhan Kaplan'ı bekleyen Elif D., “Onu affedin onun tutuklanmasını istemiyorum” diyerek feryat etti.Genç kızı adliyede görevli polisler sakinleştirirken, Elif D. kendisini öldürmeye teşebbüs eden sevgilisi için gözyaşı döktü.

türkiye

hatay

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hatay, saldırı, antakya, kadın, mahkeme, adliye, satır, şikayet, bıçaklı saldırı, ağlamak