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Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı
Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı
Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Benim en büyük projem huzur. İnanın huzur olunca her şey oluyor” dedi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T13:59+0300
2021-10-10T13:59+0300
türkiye
mustafa balbay
mansur yavaş
huzur
çılgın proje
proje
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Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı sohbeti bugünkü köşesine taşıdı.Yazısında, Yavaş yönetiminin beş bin üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözdüğü bilgisini vererek başlayan Balbay, Yavaş'ın konuyla ilgili olarak, "Hepimizin yaşadığımız kente, bugünkü ve gelecek kuşaklara borcu var. Bu ülkenin başkentinde yatacak oda bulamayan öğrenci olamaz" yorumunu yaptığını aktardı. Yavaş, Balbay ile yaptığı sohbette, belediye meclisinde kendisine yönelik her eleştiriyi ciddiye aldığını belirterek "Bir olumsuzluk dile getirdiklerinde, ‘Gel, birlikte inceleyelim’ dedim. Zamanla samimiyetimiz ortaya çıktı. Şimdi en azından aleyhime tweet’lerin azaldığını görüyorum" diye konuştu.Mustafa Balbay'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:“Yavaş, başlangıçta söz verdiği gibi herkese, toplumun tüm kesimlerine eşit davrandığını özellikle vurguluyor. ‘Bu şehrin insanı, ödediği vergilerden oluşan bütçenin nereye gittiğini bilecek. Bir bölgenin aldığı hizmeti öteki de alacak’ diyor.Moda deyimle ‘en çılgın proje’ konusunda ezber bozucu bir değerlendirme yaptı:“Benim en büyük projem huzur. İnanın huzur olunca her şey oluyor. Açıkça söylemek gerekirse bunun başlangıcı Gökçek’ten sonra getirilen Mustafa Tuna dönemidir. Tuna, Gökçek döneminin yanlışlarında ısrar etmedi. Eğriye eğri, doğruya doğru dedi. Benim rehberim de doğru! Doğru olan neyse o. İnsanımız artık yoruldu...””
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mustafa balbay, mansur yavaş, huzur, çılgın proje, proje

Mansur Yavaş 'en çılgın projesini’ açıkladı

13:59 10.10.2021
© Fotoğraf : TwitterMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Cumhuriyet’ten Mustafa Balbay’a konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Benim en büyük projem huzur. İnanın huzur olunca her şey oluyor” dedi.
Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı sohbeti bugünkü köşesine taşıdı.
Yazısında, Yavaş yönetiminin beş bin üniversite öğrencisinin barınma sorununu çözdüğü bilgisini vererek başlayan Balbay, Yavaş'ın konuyla ilgili olarak, "Hepimizin yaşadığımız kente, bugünkü ve gelecek kuşaklara borcu var. Bu ülkenin başkentinde yatacak oda bulamayan öğrenci olamaz" yorumunu yaptığını aktardı.
Yavaş, Balbay ile yaptığı sohbette, belediye meclisinde kendisine yönelik her eleştiriyi ciddiye aldığını belirterek "Bir olumsuzluk dile getirdiklerinde, ‘Gel, birlikte inceleyelim’ dedim. Zamanla samimiyetimiz ortaya çıktı. Şimdi en azından aleyhime tweet’lerin azaldığını görüyorum" diye konuştu.
Mustafa Balbay'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
“Yavaş, başlangıçta söz verdiği gibi herkese, toplumun tüm kesimlerine eşit davrandığını özellikle vurguluyor. ‘Bu şehrin insanı, ödediği vergilerden oluşan bütçenin nereye gittiğini bilecek. Bir bölgenin aldığı hizmeti öteki de alacak’ diyor.
Moda deyimle ‘en çılgın proje’ konusunda ezber bozucu bir değerlendirme yaptı:
“Benim en büyük projem huzur. İnanın huzur olunca her şey oluyor. Açıkça söylemek gerekirse bunun başlangıcı Gökçek’ten sonra getirilen Mustafa Tuna dönemidir. Tuna, Gökçek döneminin yanlışlarında ısrar etmedi. Eğriye eğri, doğruya doğru dedi. Benim rehberim de doğru! Doğru olan neyse o. İnsanımız artık yoruldu...””
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