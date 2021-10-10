https://tr.sputniknews.com/20211010/soylu-zillet-ittifakini-2023te-cok-daha-buyuk-acik-arayla-maglup-edecegiz-1049679042.html

Soylu: Zillet ittifakını 2023’te çok daha büyük, açık arayla mağlup edeceğiz

Soylu: Zillet ittifakını 2023’te çok daha büyük, açık arayla mağlup edeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. Biz 2018’de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek 2023’te çok daha büyük, açık arayla... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T01:44+0300

2021-10-10T01:44+0300

2021-10-10T01:44+0300

politika

ak parti

türkiye

süleyman soylu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049240428_28:0:606:325_1920x0_80_0_0_0a101d37c8b3863a0f00f723481997db.jpg

Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, dün sabah Siirt'te olduklarını ve güvenlik toplantısı yaptıklarını söyledi.Siirt’in terörden temizlendiğini anlatan Soylu, kente yatırımcıların geldiğini ve ilk etapta 110 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirtti.2023 yılında yapılacak seçimlere de değinen Bakan Soylu, "2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. Biz 2018’de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek 2023’te çok daha büyük, açık arayla zillet ittifakını mağlup edeceğiz. Sadece 2023’de zillet ittifakını mağlup etmeyeceğiz. 2023’te 28 Şubat’ı, darbeleri, vesayeti, Amerika'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye parmak sallayanları, faiz lobileriyle bu ülkeye diz çökertmeye, bu ülkenin alnını mağlup etmeye çalışanları hep beraber yeniden yeneceğiz" şeklinde konuştu.Türkiye'nin uçsuz bucaksız yerlerinde, herkesin hayretle baktığı, hayal edemediği birçok yatırımın altında AK Parti’nin imzası olduğunu dile getiren Soylu, "Uluslararası sistemin taşeronu haline gelmiş ve uluslararası sistemin Türkiye'yi karıştırmak için görevlendirdiği Kılıçdaroğlu'na 2023 yılında öyle bir cevap verin ki, öyle bir cevap hazırlayın ki bir daha siyaseti ağzına alamasın" ifadelerini kullandı.Siirt’te 40 yıla yakın bir süredir ilk kez bir teröristin bile olmadığını vurgulayan Soylu, Hakkari’de bir kız öğrenciyle görüştüğünü ve tıp fakültesini kazandığını kendisine söylediğini, bölgede terörün gölgesi kalktıktan sonra öğrencilerin tıp fakültesi kazanmaya başladıklarını ve oranların her geçen sene arttığına işaret etti.Bakan Soylu, birilerinin Türkiye'ye kumpas hazırlamaya ve ayağına çelme takmaya çalışırken, dava arkadaşlarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin geleceğine ve yarınlarına güçlü temeller attığını belirterek, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Amerika bir araya gelsin, Batı bir araya gelsin, kim bir araya gelirse gelsin, Türkiye'yi yıkamazlar, deviremezler ve bu AK Parti teşkilatını bir adım geriye attıramazlar. Çünkü benim arkadaşlarım demokrasi sevdalısıdır" şeklinde konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in, KHK'lılar üzerinden ağızlarındaki baklayı çıkarmadan Türkiye'ye bir mesaj vermeye çalıştıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:'Elimizde PKK terör örgütünün, HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var'"Hala zillet ittifakının anlayışı aynı şekilde devam ediyor. HDP meşru bir siyasi parti diyorlar. Onun için orada da PKK'ya kapı aralamaya çalışıyorlar" diyen Soylu, şunları söyledi:Bakan Soylu, "AK Parti iktidara geldiği günden itibaren vallahi mağdurları yalnız bırakmadık, vallahi sessiz kalmadık, vallahi geçmişimize sırtımızı dönmedik" dedi.AK Parti'nin hedefinin sadece 2023 olmadığını, hedeflerinin 2053, 2071 ve milletin medeniyetini dünyaya nakşetmek olduğunu dile getiren Soylu, seçimlere 1,5 yıldan biraz fazla zaman kaldığını ve sürekli tempoyu artırarak yola devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.Türkiye'nin farklı yerlerindeki yangın, deprem ve sel felaketi gibi doğal afetlerinde, devletin saniyesinde orada olduğunu, vatandaşını yalnız bırakmadığını vurgulayan Soylu, bunun güçlü bir devletin, hükümetin ve siyasi bir iradenin ortaya koyduğu bir sistem olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, türkiye, süleyman soylu